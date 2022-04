Carnaval Veracruz: Lo desinvitaron y Adame responde a acusaciones por violencia

En su estancia por Veracruz, el actor Alfredo Adame se dice molesto y desconcertado por la cancelación de su participación en el Carnaval de Veracruz 2022. El conductor reconoce que al enterarse de la decisión de la alcaldesa de Veracruz se sintió violentado al exponerlo públicamente de misógino y violento.

“Me entero por la prensa que la señora presidenta de Veracruz puerto me declara persona non grata por misógino, violento y agresivo y pues me desinvitan, cosa que la verdad me duele mucho, porque tengo viniendo a Veracruz desde los 7 años, he estado aquí más de 200 veces y pues la verdad se me hace de muy mal gusto y hasta grosero”, dijo.

Lamenta que la alcaldesa de la ciudad lo declare persona non grata, cuando en realidad no lo conoce. Admite ser una persona reactiva, pero no anda por la vida fastidiando gente ni generando violencia.

“Se me hace violencia de género innecesaria con que hubiera dicho que no alcanza para pagarte pues hubiera sido mejor y no de esa manera. Ahora es totalmente injustificado porque yo no soy ni misógino, y lo he demostrado, no soy violento ni agresivo, simplemente reacciono a los ataques y todo eso, es lo que pasa”, comenta.

Con 35 años en el ambiente artístico, Alfredo Adame, se describió como un hombre decente, educado, trabajador, con valores y principios, que nunca ha denostado, ofendido o maltratado a una mujer. Por ello califica como actos misóginos que le hayan coartado su capacidad laboral y denigrado su persona. “Se están vulnerando varios derechos que tengo, mis derechos humanos, al desarrollo de la libre personalidad, están cuartando mi capacidad laboral, me están causando un daño moral y patrimonial, pero bueno lo tomo de quien viene y no pasa absolutamente nada”, sostiene.

Cabe recordar que el polémico actor se encuentra en Veracruz desde el sábado pasado y esta mañana, el actor recorrió el primer cuadro de la ciudad, durante su paseo fue abordado por diferentes personas quienes rápidamente lo identificaron y le solicitaron una fotografía, además de manifestarle su admiración por el trabajo que ha realizado en la televisión mexicana.

El actor cuenta con 63 años de edad, y con participaciones estelares en las telenovelas: Bajo un mismo rostro, Dos hogares, En nombre del amor y Más allá del puente, presumió que su trabajo le ha permitido conocer varias partes del mundo. Destaca que su visita al municipio de Veracruz es porque acudió al Carnaval de San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.

