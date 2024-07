¿Potro comploteó contra Karime en La Casa de los Famosos México? Lo que reveló la ex AcaShore

Desde que Karime Pindter y Luis "Potro" caballero se convirtieron en habitantes de La Casa de los Famosos 2024, los seguidores del reality esperaban conocer cómo sería la interacción entre ambos al estar encerrados 24/7, luego de terminar la amistad que iniciaron en Acapulco Shore.

Desde que inició el reality, la relación entre ambos se ha mantenido cordial y han evitado dar detalles sobre los roces que hubo, aunque algunos de sus compañeros buscan ahondar en los motivos que llevaron al explosivo dúo a separarse.

Con curiosidad, Shanik ha llegado a preguntarle a Karime si retomaría su relación con "Potro", pero Pindter lo ha negado llamándolo "el cacas" de su vida por los malos tratos que recibió de su parte durante muchos años.

Gossip Shanik reclama a Potro por no dormir con ella en LCDLF: "te echaste a todo AcaShore"

¿Qué dijo Karime sobre el posible complot de Potro contra ella?

Algo que sorprendió a la audiencia durante las primera nominaciones fue un pacto que hicieron Karime y Potro sobre no nominarse entre ellos durante su estancia en La Casa de los Famosos.

Aunque se pensó que al darse las manos se limaron las asperezas de los ex AcaShore, Karime reveló un supuesto complot que Potro armó antes de ingresar al reality para que la "matrioska" se convirtiera en una de las primeras eliminadas.

La ex AcaShore contó a Arath de la Torre que fueron los mismos famosos a los que contactó "Potro", quienes le hablaron para contarle su plan, pero ella no hizo nada.

"(...) te voy a contar, pero en secreto, él ya me quería sacar y le habló a varios, y esos varios me hablaron y me dijeron, pero no hice nada", contó Karime.

También puedes leer: Briggitte Bozzo y Gomita revelan abuso sexual a sus compañeros de La Casa de los Famosos

Karime contándole ha Arath que Potro se comunicó con varias personas que están en la casa para hablarles mal de ella y que el la quería sacar 🔥



#LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/8KH2eXoUZC — 𝐦𝐚𝐝s🏎 (@madspinkis) July 25, 2024

Al señalamiento de Karime se suma una publicación que hizo "Un tal Fredo" en X, donde dijo que él sabía que Luis Caballero habló con otros integrantes de La Casa de los Famosos antes de entrar.

Además, el influencer también mencionó que ojalá "Potro" sea de los primero eliminados.

Foto: Captura de pantalla X @UnTalFredo





¿Cómo inició la relación entre "Potro" y Karime?

Karime Pindter y Luis "Potro" Caballero se conocieron en 2014, durante la primera temporada de Acapulco Shore, un reality producido por MTV en el que reunió a un grupo de jóvenes que vivían de fiesta y con varios excesos.

En los primero episodios, "Potro" llegó a tratar mal en más de una ocasión a Karime e incluso se burlaba de su físico. No obstante, en temporadas posteriores surgió a una amista, por lo que se volvieron un dúo que siempre daba de que hablar junto a Manelyk González.

Sin embargo, fuera del reality Karime y "Potro" intentaron tener una relación de noviazgo, pero él continuaba hablando mal de ella y su físico por lo que la relación terminó mal.