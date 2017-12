Protagonista de iCarly se convierte en papá y presume a su bebé

Nathan Kress, quien diera vida a Freddie en la serie iCarly, se convirtió en padre primerizo el pasado 21 de diciembre y no pudo ocultar su alegría.

A través de su cuenta de Instagram compartió una fotografía en la que se mostró orgulloso de Rosie, una pequeña niña que tuvo con su pareja la actriz británica London Elise.

Rosie Carolyn Kress, born 12/21/17 at 3:59pm. 6 lbs, 6 ounces of utter joy. Mom and baby are doing amazing. I am an emotional wreck. In the good way! pic.twitter.com/S6q5tRPQkh — Nathan Kress (@NathanKress) 23 de diciembre de 2017

"La mamá y el bebé lo están haciendo increíble. Soy un desastre emocional pero en el buen sentido", escribió el actor.

Nathan se casó con London hace dos años luego de mantener cuatro meses de noviazgo.