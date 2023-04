Qué alguien le avise; Drake Bell se entera de su divorcio en redes sociales

En los últimos días Drake Bell no la ha pasado muy bien. Desde su desparación hasta los rumores de suicidio, quien interpretaría al hermano guapo y carismático en el show de Nickelodeon, “Drake y Josh”, parece estar atravesando por momentos difíciles en su vida personal.

En esta ocasión, Drake “Campana”, como también se hace llamar por su amor a México, reveló que su pareja Janet Von Schmeling, le pidió el divorcio, sin embargo, el cantante revleó que se enteró de ello por redes sociales.

Drake Bell está a un paso del divorcio

Hace unos días el medio TMZ reveló que Janet Von Schmeling le pidió el divorcio a Drake Bell, luego de cuatro de estar juntos, a sólo unos días de haber desaparecido por varias horas.

La noticia alarmó al mundo del espectáculo y es que en el comunicado de la policía se había dicho que el actor podría estar "en riesgo".

Así también, el mismo medio informó que el cantante parecía estar bien hace unos días, ya que había sido visto en SeaWorld Orlando junto con su hijo, sin embargo, en su declaración, Bell aseguró que estaba bien y que había permanecido en su hogar.

Mediante su cuenta de Twitter, el cantante compartió que se enteró de la solicitud de divorcio mediante TMZ. El breve tuit fue acompañado de una nueva canción llamada “Going Away” a manera de sobrellevar la noticia y poner en primer lugar su trabajo.





I found out my wife filed for divorce from TMZ...check out my new song https://t.co/34cYh4JsMA — DrakeBell.ethᵍᵐ (@DrakeBell) April 21, 2023





Según los documentos legales consultados por mismo medio, Janet Von Schmeling solicitó el divorcio por “problemas irreconciliables” y pidió la custodia de los hijos. Y aunque el Bell ha tratado de demostrar que puede lidiar con su problema, dicho medio reveló que tras la noticia, un miembro de la familia llamó a la policía ya que Bell había amenazado con suicidarse en respuesta a los problemas de custodia.

Von Schmeling ha pedido la custodia legal y física principal de su hijo, junto a una manutención, no obstante, también quiere que a Drake se le concedan derechos de visita.