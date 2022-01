Alfredo Adame reaparece tras pelea callejera y asegura fue víctima de un robo

Luego de que en internet circularan los videos donde se muestra a Alfredo Adame protagonizar una pelea con una pareja, en las calles de Ciudad de México, el actor reapareció y dijo que había sido víctima de robo.

Fue para el programa Venga la Alegría, que el artista explicó que él venía de unas grabaciones, cuando sobre la lateral de Periférico, un conductor estuvo a punto de chocarle, comenzó a gritarle y le aventó el auto.

Aunque en un principio dijo que no iba a hacer nada, al final no pudo quedarse tranquilo y fue cuando salió de su auto.

"Llego y le digo: 'Bájate' y se seguía riendo de mí... en eso veo que está abierto su seguro, le abro la puerta y lo trato de sacar del coche, ahí suceden jaloneos, golpes y demás... Le voy la vuelta, pero en ese momento se arranca el cuate para atropellarme, me lleva cuatro-cinco metros, llevándome en la defensa del coche, mientras yo trato de safarme".

Asimismo, afirmó que fue víctima de un robo debido a que la pareja quería robarle sus pertenencias y que incluso en el video se aprecia como ella toma su celular y no quiere dárselo de regreso.

Carlos Trejo se burla de Alfredo Adame

Tras el escándalo del actor, Carlos Trejo, el investigador de fenómenos paranormales, no pudo quedarse callado, por lo que aprovechó la oportunidad y a través de sus redes sociales expresó su molestia hacia Adame por enfrentarse agresivamente contra una dama.

De acuerdo a lo narrado en un video que publicó en su cuenta de Instagram, el famoso “cazafantasmas” contó que se encontraba en el gimnasio cuando le comenzaron a llegar notificaciones para que viera la humillación que sufrió el conductor.

“¡Qué bárbaro! todo el mundo se dio cuenta como llega este tipo y empieza a golpear a esta mujer y la mujer se bajó a defenderse y de ahí le quita el celular, pero ahí se pueden dar cuenta de hasta dónde llega este cobarde”, expresó en el clip.

Asimismo, como en tono de burla, Trejo invitó a reflexionar que no es posible que todavía le sigan dando tiempo aire o espacios, así como que lo sigan invitando a programas de televisión.

“Lo único que están fomentando este tipo de productores es darle vida a este enfermo. No hay que darle vida a este infeliz que nada más viene agrediendo a las mujeres. Ahí lo tienen en el video. ¡Bravo, señores! por andarle dando programas. Ahí tienen el daño que está causando con seguir dándole vida a este imbécil”, narró.

No obstante, la burla no paró ahí, pues también utilizó su perfil de Twitter, para mofarse de Alfredo, donde expresó su opinión de lo ocurrido y lo señaló como un “cobarde de porquería”.

“Bravo cobarde de porquería jajajajaja te dejaron como una rata jajajaja tirado en la calle jajajaja”, escribió.

¿Habrá nueva pelea entre Adema y Trejo?

Por otra parte, Trejo también mencionó que Adame recientemente lo retó nuevamente a los golpes, incluso confesó que el luchador Alberto del Río, de la WWE, podría ayudar a llevar a cabo el evento.

En este sentido, aprovechó para hacer público que aceptó el reto que supuestamente el conductor le hizo para enfrentarse en el ring, una pelea que lleva años postergándose entre ambos, aunque lo único que pide es que se retire la orden de restricción para hacerla.

“Va, ya saben que yo no me rajo, que quite la orden de restricción y le atoramos, y nada más para terminarlo de desgracias al infeliz porque aquí sí somos hombres, no payasos”, expresó.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla