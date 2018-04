Así fue la llegada de Atala Sarmiento a Televisa

Atala Sarmiento otra vez ha dado de qué hablar por su inusual participación este jueves en el programa Hoy, a unas semanas de abandonar Ventaneando.

Entrevistada solo por Fernando del Solar, Mauricio Mancera y Raúl Araiza, la expresentadora de TV Azteca se mostró sin tapujos y habló sobre su futuro, en el cual todavía no figura trabajar en la televisora de San Ángel.

"A veces el trabajo te lleva a lugares con ciertas comodidades. Me quedo con los buenos recuerdos, risas y muchos eventos en que estuvimos juntos", dijo Atala sobre Ventaneando.

Sobre qué hará ahora explicó que primero se dará un tiempo para ella con el que pondrá distancia tras la efervescencia pero confesó que "al no ser de palo" ha llorado pero no se arrepiente de su decisión

Ahora su único objetivo será viajar a Roma y después pensará qué será lo mejor para ella.

Pero sus confesiones no fueron el centro de la especulación pues la marcada ausencia de Galilea Montijo y Andrea Legarreta causó gran polémica.

OMG! Te contamos qué pasó con la salida de Atala Sarmiento de Ventaneando

Los rumores en las redes por no recibirla se avivaron tras las declaraciones que Andrea dio en entrevista con Adela Micha.

“Ella estuvo en un trabajo donde muchas ocasiones nos pegó a nosotros, incluido por ejemplo a mi papá, a Gali, a mi familia; no es cerrarle las puertas, pues somos gente educada (…) entiendo que hay veces que los jefes te dicen qué decir, hay programas donde eso sucede; en mi caso, no me lo han hecho, si me piden que lo haga, no lo voy a hacer”, explicó.