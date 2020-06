Blackout Tuesday: cuando el show debe parar y los artistas salen a protestar

Blackout Tuesday (Apagón del Martes) es una protesta que se suma a las de Estados Unidos por el asesinato de George Floy, el afroamericano asesinado por cuatro policías en Minneapolis.

El movimiento fue impulsado por disqueras de la industria musical como Atlantic Records, Capitol Music Group, Warner Records, Sony Music y Def Jam, entre otras.

Atlantic anunció dos días antes que, en conjunción con Warner Music Group entrarían en un paro por el Black Out Tuesday y ofrecieron su apoyo a empleados, artista y a la comunidad global en este día.

"Estamos comprometidos en continuar la lucha por un cambio real. Usaremos este día para reflexionar colectivamente y ver cómo podemos tomar acción hacia el cambio como compañia".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Atlantic Records (@atlanticrecords) el 30 May, 2020 a las 2:50 PDT

La protesta consiste en usar un fondo negro con un mensaje solidario; artistas y disqueras han lazado comunicados para visibilizar el problema del racismo; en Twitter empujaron la tendencia #TheShowMustBePaused.

Doble Vía PlayStation se solidariza con protestas en EU y posterga evento de nueva consola

El apagón de la industria de la música se anuncia cuando decenas de celebridades, entre ellas Rihanna, Beyonce, Jay-Z, Dr. Dre, Taylor Swift, Cardi B, Billie Eilish y Killer Mike, han manifestado su ira y solidaridad con la víctima, mientras que el actor Jamie Foxx y la superestrella del pop Ariana Grande se unieron en persona a las manifestaciones.

A la lista se le suman Madonna, Britney Spears, Coldplay, Taylor Swift, Ricky Martin, Green Day, Katy Perry, Kylie Jenner, Radiohead y otros.

Ver esta publicación en Instagram #blackouttuesday #mickjenkins Una publicación compartida de Madonna (@madonna) el 2 Jun, 2020 a las 7:47 PDT Ver esta publicación en Instagram What the world needs now is love ….. 🌎💔 my heart breaks for my friends in the black community …. and for everything going on in our country. Right now I think we all should do what we can to listen …. learn … do better …. and use our voices for good. To start I will be participating in #BlackoutTuesday tomorrow ….. I won’t be posting on social media and I ask you all to do the same. We should use the time away from our devices to focus on what we can do to make the world a better place …. for ALL of us !!!!! PS if you’d like to help …. text FLOYD to 55156 and donate to organizations like #BlackLivesMatter if you are able to. God Bless You ALL !!!! #TheShowMustBePaused Una publicación compartida de Britney Spears (@britneyspears) el 1 Jun, 2020 a las 5:28 PDT Ver esta publicación en Instagram Black Lives Matter 🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤🖤 #BlackoutTuesday Una publicación compartida de Taylor Swift (@taylorswift) el 2 Jun, 2020 a las 8:20 PDT Ver esta publicación en Instagram Demand justice + do your part. #JusticeForGeorgeFloyd #BlackLivesMatter (art by @nataliepbui) Una publicación compartida de Green Day (@greenday) el 30 May, 2020 a las 3:58 PDT Ver esta publicación en Instagram I try to live my life to answer the question, “How can I be of service?” I have spent the last few days watching, listening and reflecting about how to utilize my privilege and platform. I hope that #BlackoutTuesday gives us all (especially in the music industry) an opportunity to take what we’re learning and put it into action on Wednesday, and every day going forward. There are many ways to support the movement towards justice and equality. I’ve chosen to donate to the organizations tagged in this post. You can do the same at the link in my bio. This soon to be mother is going to work hard to make damn sure this world is a more just place for every child. Black Lives Matter Una publicación compartida de KATY PERRY (@katyperry) el 2 Jun, 2020 a las 12:04 PDT pic.twitter.com/g8MurJSwHV — Coldplay🌙☀️ (@coldplay) June 2, 2020 #TheShowMustBePaused pic.twitter.com/fvrlqofJYs — Ricky Martin (@ricky_martin) June 2, 2020 #TheShowMustBePaused @pausetheshow pic.twitter.com/skOKEecZap — Radiohead (@radiohead) June 1, 2020

Spotify, la plataforma de streaming musical también se sumó a la protesta con varias playslist como: Black Lives Matter, Rap Caviar, State of Jazz, African Heat, Are & Be (R&B).

pic.twitter.com/nmJR8E7ZQN — Spotify (@Spotify) May 30, 2020

Activistas recomiendan a los fans y seguidores de artistas que no utilicen el hashtag #BlackLivesMatter fondo negro y fotos con ausencia de color porque obstruyen el movimiento de dar a conocer actualizaciones sobre las manifestaciones.