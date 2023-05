Megan Fox habla de su dismorfia corporal: el viaje de amarme a mí misma será interminable

Megan Fox es una de las celebridades más reconocidas en todo el mundo, su atractivo físico hizo que la revista People la catalogara como la mujer más bella del mundo en 2012, sin embargo, la belleza no es una cualidad que ella perciba en sí misma.

Así lo dio a conocer la protagonista de "Transformes", quien apareció este mes de mayo en la portada de Sports Illustrated Swimsuit 2023.

Puedes leer: A los 81 años, Martha Stewart aparece en icónica portada de Sports Illustrated

Ahí, la estrella de Hollywood relató cómo ha lidiado con la percepción que tiene sobre su físico y lo difícil que es para ella aceptarse.

Fox de 36 años, se sinceró en la entrevista y habló sobre la dismorfia corporal que padece y cómo eso no le ha permitido apreciar sus características naturales.

Megan Fox en la portada de Sports Illustrated Swimsuit 2023. l Foto: Cortesía IG @si_swimsuit

“Tengo dismorfia corporal. Nunca me he visto como me ven los demás, nunca, en toda mi vida, he amado mi cuerpo, nunca jamás”, expresó Megan.

La actriz también reveló que desde muy pequeña fue consciente de su cuerpo y de cómo lucía su rostro y eso la llevó a obsesionarse con su apariencia.

Además, durante toda su vida se comparó con otras mujeres y fue muy crítica con ella misma, por lo que ahora trata de avanzar y poder trabajar en el amor propio.

"Cuando era pequeña, esa era una obsesión que tenía, ¿pero debería verme de esta manera y por qué tenía una conciencia de mi cuerpo tan joven?, no estoy segura. El viaje de amarme a mí misma va a ser interminable", aseguró Megan Fox.

¿Qué es la dismorfia corporal?

El trastorno dismórfico corporal (TDC) es un padecimiento de salud mental en el que una persona tienen una obsesión por uno o más defectos en su apariencia.

"Puedes sentirte tan avergonzado, intimidado y ansioso, es posible que evites muchas situaciones sociales", de acuerdo con la Clínica Mayo.

El tratamiento del trastorno dismórfico corporal puede incluir terapia cognitivo-conductual y medicamentos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Algunos de los signos de las personas con esta condición son: