¿Qué fue de Adela Noriega? La estrella noventera que nos enamoró con sus telenovelas

Adela Noriega fue una de las principales estrellas de la televisión mexicana que conquistó a los espectadores gracias a las telenovelas que protagonizó a lo largo de sus 20 años de carrera.

Fue en 2008 cuando realizó su último proyecto "Fuego en la Sangre", de la mano de Eduardo Yáñez que pese al éxito que tuvo, marcó el final de su carrera pero al mismo tiempo dio inicio al misterio de su desaparición, dejando por completo el mundo del espectáculo.

Es por lo anterior que hoy hacemos un recuento de su carrera y te revelamos algunas teorías alrededor de lo que pudo haber sido de ella y dónde podría estar en este momento.

¿Quién es Adela Noriega?

Su nombre completo es Adela Amalia Noriega Méndez, nació el 24 de octubre de 1969, en la Ciudad de México y tiene dos hermanos.

Su padre murió cuando era una adolescente, sin embargo, fue a los 12 años cuando Noriega fue descubierta por un cazatalentos mientras estaba en un centro comercial con su madre, la cual falleció tiempo después debido al cáncer que padecía.

Luego de haber sido descubierta, Adela apareció en comerciales de televisión y videos musicales entre los cuales destacaron el de "Corazon de fresa" de Lucía Méndez y "Palabra de honor", de Luis Miguel.

Las telenovelas de Adela Noriega

La actriz debutó en la televisión con el famoso programa ¡Cachún cachún ra ra!, en 1984 para luego trabajar en las Sus primeras telenovelas Principessa y Juana Iris, donde en ambas interpretó a las villas de la historia, sn embargo, no fue sino hasta 1987 que pudo debutar como actriz protagónica en la miniserie de época Yesenia.

Tras dicha miniserie, en ese mismo año obtuvo el papel protagónico de Quinceañera, que terminó convirtiéndose en la primera telenovela de corte juvenil. y se volvió todo un fenómenos en otros países aparte de México.

Posteriormente, protagoniza Dulce desafío en 1988 y en 1993 se muda a los Estados Unidos y firma contrato con Telemundo, lo que provocó que Televisa la vetara.

Dos años después, se marchó a Colombia y se unió a otra productora de televisión (R.T.I.), para la realización de María Bonita en 1995 pero finalmente regresó a México en 1997.

A su regreso, la actriz firmó un contrato millonario de exclusividad con Televisa por seis años y grabó su siguiente éxito: María Isabel, la primera telenovela que mostró la diversidad étnica de México donde Adela interpretó a una joven indígena huichol.

Después llegó uno de sus grandes éxitos: El privilegio de amar en 1998, que se convirtió en el programa más visto de la televisión mexicana y que también se volvió un éxito internacional.

Luego participó en El manantial junto a Mauricio Islas en 2001 y en 2003 llegó otra telenovela de época que también tuvo altos niveles de audiencia y se convirtió en otro éxito más de la artista pues el programa también fue transmitido en Estados Unidos superando en audiencia a otros programas que competían en aquel momento.

Finalmente, protagonizó La esposa virgen en 2005, junto a Jorge Salina y terminó en 2008 protagonizando la telenovela Fuego en la sangre, la adaptación mexicana de la telenovela colombiana Las aguas mansas.

El supuesto exilio de Adela Noriega

Después de su último éxito en 2008, Noriega desapareció del ojo público y entre las versiones que hablan sobre lo que pasó con ella está la historia basada en el libro "Escándalos", escrito por el periodista Rafael Loret de Mola, el cual relató que la actriz y el entonces presidente Salinas de Gortari tuvieron una relación extramarital, que terminó siendo un secreto a voces.

Loret de Mola señala que Cecilia Occelli, la entonces pareja de Salinas, tomó la decisión de que la actriz se fuera del país debido al engañó, sin embargo, los dos siguieron con relación hasta el punto de que Adela se embarazó del presidente.

Según un episodio del libro, Noriega dio a luz en el en el hospital Inglés de la Ciudad de México, donde la esposa de Gortari al parecer la confrontó pero ésta fue protegida por una escolta que le había puesto el entonces mandatario.

Fue en 1991 cuando Adela y su supuesto hijo fueron exiliados a EU pero éste termino en 1997 después de que Gortari terminara su mandato presidencial.

¿Dónde esta Adela Noriega?

Tras el escándalo que se dio por su supuesta relación con Salinas, la artista fue al programa de Cristina Saralegui, donde en entrevista reveló que se iba a ir a estudiar a Los Ángeles.

"Me fui en un momento muy importante de mi carrera, decido irme, me la juego a ver qué pasa y me voy a Los Ángeles a estudiar".

El periodista Gustavo Adolfo Infante ha dicho en su programa de Primera Mano, que la artista vive en un departamento en una zona exclusiva de Polanco y que muy pocas veces procura salir para seguir manteniendo su anonimato.

Por otro lado y en días más recientes, Alicia Machado señaló en el reality show "La casa de los famosos", que Noriega está viviendo en Weston, Florida y que "de repente te la encuentras por ahí".

Otra versión indica que Adela es propietaria de un redituable negocio de bienes raíces en Miami, Florida, donde vive junto con toda su familia y que al parecer algunos productores de Televisa se han quiero comunicar con ella para proponerle su regreso a la pantalla chica pero no han tenido respuesta.