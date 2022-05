El día que Adal Ramones quiso tocar a Shakira, pero ella le puso un alto

Hace unos días el nombre de Shakira se volvió tendencia, luego de que usuarios en redes sociales encontraran un momento incómodo que vivió con el conductor Adal Ramones, ya que intentó tocarla sin que ella estuviera de acuerdo, así que lo confrontó. Esto desató una ola de comentarios, que en su mayoría apoyan la actitud de la cantante.

Esto ocurrió a mitades de los 90’s, en el programa ‘Otro Rollo’, el cual era un show televisivo con distintas secciones que estaban presentadas con un toque humorístico, uno de esos segmentos consistía en entrevistar famosos de talla internacional, tal es el caso de Will Smtih, Christina Aguilar o Britney Spears.

En una de esas noches, el presentador recibió a la intérprete de ‘Ojos Así’ acompañada de sus padres, que estaban en la primera fila del público, al principio la interacción transcurrió con normalidad, pero Adal comenzó a hacer varias preguntas que pusieron incómoda a la exponente colombiana, quien al final decidió poner un alto cuando él quiso acercase físicamente.

EL MOMENTO INCÓMODO ENTRE SHAKIRA Y ADAL

La grabación fue tomada de una transmisión de un episodio de ‘Otro Rollo’ que se emitió a finales de en el año 1996, en ese momento la cantante que se encontraba en los primeros años de su carrera estaba promocionando su disco ‘Pies Descalzos’, que había publicado tan solo un año antes. En ese momento ella tenía 19 años, mientras que Adal 35.

La entrevista era para que la artista compartiera un poco de sus proyectos musicales, no obstante, Adal empezó a realizarse varios cuestionamientos respecto a su vida amorosa, pues le dijo que describiera a su ‘hombre perfecto’, además le preguntó por la medida de su cintura, a lo que ella contestó que no se sentía atraída por los varones que se me fijan solo en esa parte de su cuerpo.

Luego de esta situación, el conductor quiso ser más directo e intentó poner la mano en la cintura de Shakira, ella sin pensarlo lo sostuvo de la muña para que no la tocara. Fue así como, mientras la audiencia reía, Adal le pidió que hiciera lo mismo con él: “Tú me agarras a mí y yo no digo nada, mira agárrame”, indicó.

"No quiero tocarte": La vez que Shakira "puso en su lugar" a Adal Ramones por poner la mano en su cintura pic.twitter.com/KsRglzH4tV — Lo + viral (@VideosVirales69) May 8, 2022

Al escuchar esta propuesta, la también embajadora de la Unicef le respondió: “Es que yo no quiero tocarte, quién dijo”. En ese momento, el conductor le hizo otra pregunta para saber si su cintura realmente medía 60 cm. Después la siguió cuestionando sobre su pareja perfecta, y ante las aparentes insinuaciones, ella le dijo: “No, no, ni te acercas”.

Publicado originalmente en El Sol de Puebla