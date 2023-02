¿Quién es Ari Gameplays? La streamer mexicana a quien Elon Musk contactó en Twitter

Abril Abdamari Garza Alonso, mejor conocida como Ari Gameplays en una joven regiomontana que recientemente interactuó con Elon Musk en Twitter, por lo que en la red social los seguidores de la streamer bromearon y se mostraron sorprendidos.

Todo pasó a raíz de que, el empresario estadounidense colocó el emoji de una "llama" en un video que Min-Liang Ten, director general de la empresa Razer Inc subió en un tuit, en donde aparecía Ari Gameplays realizando una coreografía de la campaña de publicidad #RazerKrakenKitty.

The team tried to make me do this. https://t.co/UVQLB0ZXe5 — Min-Liang Tan (@minliangtan) February 20, 2023

La reacción de Musk no pasó desapercibida para la influencer, quien publicó un tuit en donde etiquetaba al dueño de Tesla, aunque ya no recibió una respuesta Elon.

“Te comprendo Elon, te comprendo”, escribió Ari.

Te comprendo Elon, te comprendo. https://t.co/NJuiNkL8Ek — Ari Gameplays 💗 (@arigameplays) February 20, 2023

¿Quién es Ari Gameplays?

Abril Garza nació en Chihuahua el 8 de febrero y tiene 24 años, aunque desde pequeña su familia llegó a radicar en Monterrey, Nuevo León. La streamer comenzó su carrera en diversas plataformas como Twich, YouTube y Tik Tok.

También se dedica a promocionar diversas marcar en Instagram o Twitter con productos relacionados con el mundo de los cosplayers.

Estudió ciencias de la comunicación en la Universidad Nacional Autónoma de México; su primer contenido en las plataformas fue en 2014, cuando publicaba en su canal de Youtube contenido con técnicas de maquillaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por ARIGAMEPLAYS (@arigameplays)

Su gusto por los videojuegos la llevó a incursionar en Twitch en donde rápidamente se posicionó y se convirtió en la segunda chica de la plataforma con más seguidores, al conseguir un millón 350 mil personas en la red.

Ari Gameplays debe su nombre al éxito que ha tenido como gamer, pues su habilidad con los videojuegos la llevó a competir en diversos torneos como el Fortnite Battle Royale, Open.GG y The International 2019 Dota. Además, es experta en juegos como Minecraft, Fornite y Grand Theft Auto V.

Es hermana de Amablitz, quien también se dedica al universo gamer y al diseño industrial, es considerada una de las mejores jugadoras de videojuegos en México.

Ari está casada con el streamer colombiano Juan Sebastian Guarnizo, conocido en las redes sociales como JuanSGuarnizo, que tambien es famoso en Twich por sus transmiciones en vivo.

La influencer ha logrado ser muy conocida en el mundo de los videojuegos y esto le ha ayudado a tener millones de seguidores en conjunto en todas sus redes sociales, además, a logrado patrocinios con Shein y Razer, también vendió contenido para adultos en la plataforma de Onlyfans.

En TikTok, tiene 24.9 millones de seguidores; en Instagram cuenta con 12.4 millones, en Twitter tiene 10.9 millones; en Twitch cuenta con 7.7 millones de seguidores y en YouTube tiene 4 millones de suscriptores.