Camille Vasquez, la abogada que podría ayudar a Johnny Depp a ganar el juicio contra su ex

El juicio de Johnny Depp y Amber Heard está cerca de concluir, sin embargo, este 16 de mayo la actriz subió al estrado para ser interrogada por el equipo legal del actor, el cual estuvo a cargo de la abogada Camille Vasquez.

La defensora puso sobre las cuerdas a Heard y se encargó de desmentir sus previas declaraciones, donde ha querido dejar mal parado al actor de Piratas del Caribe.

Te puede interesar: Johnny Depp se despide de Jack Sparrow y explica por qué no volverá a interpretar su icónico personaje

El actor agradeciendo la intervención de su abogada. | Foto: AFP

¿Johnny Depp podría ganar el juicio?

Durante el interrogatorio, Vasquez le hizo preguntas a Heard específicamente en temas de violencia doméstica por parte de Depp hacia ella, incluidas, aquellas ocasiones en las que, supuestamente, el actor rompió su nariz, golpeó el labio y la cabeza. Vasquez desmiente pruebas presentadas por Heard durante el juicio.

Luego del interrogatorio, Vasquez presentó fotografías de Heard días después de los supuestos altercados, en donde no se le ve con ningún signo de violencia en su cuerpo. Daños que Heard asegura, fueron cubiertos por maquillaje.

Amber Heard fue sometida a intenso interrogatorio de abogada de Johnny Depp en juicio Heard también dijo durante el contrainterrogatorio que no tenía registros médicos de ninguna de sus lesiones, debido a que no buscó atención médica luego de los incidentes, a lo que Vasquez declaró que probablemente no habían registros porque no había nada que probar.

Amber Heard siendo interrogada por la defensa de su exesposo. | Foto: AFP





¿Quién es la abogada Camille Vasquez?

Johnny Depp es representado por el prestigioso bufete de abogados "Brown Rudnick", donde Camille Vasquez es miembro.

Según el portal oficial del la firma, Vasquez trabaja principalmente en demandas por difamación del lado del demandante, con experiencia adicional en el litigio de disputas contractuales.

El actor y su defensora dándose un abrazo tras el interrogatorio que ella le hizo a su ex. | Foto: AFP

Su biografía en el sitio web declara que: "Camille es experta en formular estrategias de litigios ofensivos y defensivos para clientes privados".

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Además, menciona que "tiene una amplia experiencia en el manejo de problemas paralelos de gestión de reputación y comunicaciones de crisis que surgen de estos compromisos".

Con información de EFE