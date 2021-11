¿Quién es Carter Reum? El hombre que conquistó el corazón de Paris Hilton

Paris Hilton finalmente se casó y decidió dar el "Sí, acepto" a su amado Carter Reum en una ceremonia privada, donde la celebración a dejado a todos con la boca abierta debido a que será un festejo de tres días.

Pero ¿quién es el hombre que terminó por conquistar el corazón de la famosa socialité? Aquí te revelamos todos los detalles.

¿Quién es Carter Reum?

Carter Reum, nació en 1981 en Estados Unidos, hijo de W Robert Reum, expresidente, presidente y director ejecutivo de Amsted Industries, una de las empresas privadas más grandes de los Estados Unidos, según Forbes.

Carter inició su carrera en el mundo de los negocios a lado de su hermano, con quien cofundó, la marca de licores naturales VEEV Spirits, la cual terminaron vendiendo que en 2016 para centrarse en su empresa Messier 13 (M13).

Dichas empresas pusieron al esposo de Hilton en la lista de los "Los 100 empresarios más intrigantes" de Goldman Sachs.

Desde el lanzamiento de M13, hace ya casi cinco años, la firma de los hermanos Reum ha invertido en importantes empresas como Snapchat, Pinterest, SpaceX, Rubicon, Lyft,y Classpass.

De acuerdo con la revista Showbiz Cheat Sheet, el patrimonio de Carter ascendería a los 35 millones de dólares.

El libro de Carter Reum

Por otro lado, también ha participado en algunos reality shows y ha estado como como invitado y comentarista en programas de la CBS y Fox.

Además, su carrera como emprendedor le permitió publicar en 2018 su primer libro llamado: "Atajo a su startup: Acelere el éxito con consejos poco convencionales desde las trincheras".

Dicho texto contiene diversas recomendaciones prácticas tanto para principiantes como para empresarios experimentados para asegurarles el éxito en los proyectos que quieran desarrollar.

El libro se volvió tan popular que finalmente se convirtió rápidamente en un éxito de ventas.

¿Cuándo se conocieron Paris Hilton y Carter Reum?

Paris Hilton y Carter se conocen desde hace más de 15 años, gracias a sus familias y su círculo de amistades de la alta sociedad de Estados Unidos.

La socialité fue quien reveló en su cuenta de Instagram que en 2019, durante una reunión por el Día de Acción de Gracias en Los Hamptons, fue cuando el flechazo se dio y tomaron la decisión de empezar a salir.

Incluso Hilton confesó a sus seguidores que fue en ese instante cuando supo que había algo especial en el joven empresario.

"Desde el momento en que nos miramos a los ojos, supe que había algo especial en ti. Siempre estaré tan agradecida de haber ido a los Hamptons para el Día de Acción de Gracias. Sé que todo esto sucedió por una razón. Amo todo sobre ti y todo lo que has hecho por mí. Has cambiado mi vida de muchas maneras y me has convertido en la mujer que siempre estaba destinada a ser. Y nunca me he sentido más feliz o más viva".

La protagonista de la famosa serie “The Simple Life”, también ha señalado que Carter es un hombre muy trabajador y que siempre la inspira a ser mejor cada día.

"Este hombre trabaja más duro que nadie que haya conocido en mi vida. Pensé que había trabajado duro. Él saca a cualquiera, a mí y a cualquiera, fuera del agua. Me hace sentir que puedo ser la mejor mujer que puedo ser".