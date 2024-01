¿Tom Brady estrena romance? Conoce a la modelo que está saliendo con el exjugador

Parece que Tom Brady ya olvidó a su exesposa Gisele Bündchen y ahora se está dando otra oportunidad en el amor luego de haber estado casado 13 años.

El exjugador de los Patriotas se encuentra disfrutando de una nueva relación con otra famosa modelo y aquí te damos a conocer todos los detalles de este romance que empieza a estar en boca de todos.

Tom Brady fue captado por las cámaras del medio de espectáculos TMZ cenando con Irina Shayk en el restaurante francés Brasserie Fouquet de Nueva York.

Desde hace algunos meses, la pareja ya había sido vista, pero nunca en un lugar tan público, pues al parecer estaban manejando un bajo perfil, sin embargo, parece que algo ha cambiado pues no les importó que los vieran juntos y un poco más cariñosos de lo normal.

De acuerdo con TMZ, ambos estuvieron disfrutando de la velada por casi dos horas y al final, Brady pagó y se fueron juntos.

Tom Brady & Irinia Shayk spotted out together again! pic.twitter.com/DXYJ0P3scB — TMZ Live (@TMZLive) January 18, 2024

Divorcio de Gisele Bündchen y Tom Brady

Fue en octubre de 2022 cuando Gisele Bündchen y Tom Brady dieron a conocer su divorcio asegurando que habían llegado a un acuerdo de conciliación pues cabe recordar que tienen dos hijos en común: Benjamin Rein y Vivian Lake.

En aquel momento, ambos dieron a conocer al noticia a través de sus redes sociales publicando un comunicado, donde los dos agradecieron por el tiempo compartido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tom Brady (@tombrady)

"En los últimos días, mi esposa y yo ultimamos nuestro divorcio después de 13 años de matrimonio. Hemos llegado a esta decisión de manera amistosa y con gratitud por el tiempo que pasamos juntos", dijo Brady en su Instagram.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

"La decisión de terminar un matrimonio nunca es fácil pero nos distanciamos y aunque es difícil pasar por algo así, me siento bendecida por el tiempo que pasamos juntos y solo le deseo a Tom lo mejor siempre", escribió Bündchen, en la misma red, en inglés y en portugués.