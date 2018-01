¿Quién es la novia de Maluma? conoce a Natalia, la modelo de 'Felices los 4'

Natalia Barulích, la bella modelo que protagoniza el video de "Felices los 4" es la mujer que se ha ganado por completo el corazón de Maluma.

Según diversos medios especializados, Maluma está emocionado por la relación que tiene con Natalia y disfruta cada momento a su lado.

My life❤️#nataliabarulich @xomissnatalia Una publicación compartida de Natália Barulích (@xomissnatalia) el Oct 26, 2017 at 2:34 PDT

La modelo protagonizó el clip en una historia de pasión y romance que traspasó la pantalla. Ambos han sido captado por los paparazzis en Italia disfrutando de su compañía.

"Yo creo que la pasamos muy bien juntos, nos divertimos, nos queremos y nos apoyamos, yo creo que eso es algo muy fundamental y principal", dijo Maluma a un show de Telemundo.

Unwrap me like a 🎁 @StyleByBek Una publicación compartida de Natália Barulích (@xomissnatalia) el Nov 29, 2017 at 2:50 PST

¿Que sí Maluma está enamorado? él mismo lo ha aceptado. Incluso ambos han compartido en sus cuentas de Instagram postales en las que disfrutan de los mismos viajes.