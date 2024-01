¿Quién es Paola Dalay? La novia de José Eduardo Derbez con quien espera un hijo

Con la foto de un ultrasonido, Paola Dalay y José Eduardo Derbez anunciaron que tras cuatro años de noviazgo serán padres por primera vez.

"Estamos muy emocionados de compartir con ustedes esta gran noticia. Andamos muy felices y nerviosos pero vamos con todo menos con miedo", escribió el actor en una publicación de Instagram.

La noticia sorprendió a muchos de los seguidores de ambos famosos y se hizo viral en pocos minutos pues hubo quienes estaban intrigados por conocer cómo reaccionaron Victoria Ruffo y Eugenio Derbez a la noticia de que serán abuelos.

Además, la gente también comenzó a indagar sobre la futura mamá, a quien José Eduardo le lleva casi 10 años.

¿Quién es Paola Dalay?

Paola Dalay González es una joven influencer de casi 22 años de edad, que tiene 296 mil seguidores en su cuenta de Instagram @paoladalay_2203.

La nueva integrante de la familia Derbez usa sus redes sociales para mostrar una de sus pasiones más grandes: la moda. De hecho, ella se describe como modelo y beauty designer, ya que, con sus videos de get ready with me o arréglate conmigo, Paola da varios consejos sobre qué prendas usar para diferentes situaciones y recomienda productos de maquillaje.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por P A O L A D A L A Y (@paodalay_2203)

Por su trabajo también ha logrado hacer colaboraciones con varias marcas, no solo relacionadas con el cuidado de la piel y belleza, sino también aseguradoras y alimentos.

¿Cómo se conocieron Paola Dalay y José Eduardo?

Paola Dalay compartió en sus redes sociales que su historia de amor con José Eduardo inició hace poco más de cuatro años en redes sociales.

Según relató, en 2020, el actor tomó la iniciativa de conquista al responder una historia que ella subió en Instagram.

Y aunque dijo, no era fan del protagonista del protagonista de “El roomie”, al interactuar con él se emocionó, pero jamás imaginó que se convertirían en novios.