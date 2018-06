Rafael Amaya, ¿a punto de abandonar al Señor de los Cielos?

Rafael Amaya podría despedirse definitivamente de uno de los papeles que ha marcado su carrera: ya no habría más Señor de los Cielos para él.

Y es que una enfermedad en la garganta lo ha mantenido sin asistir a las grabaciones desde hace tres semanas, lo que ha mantenido a toda la producción paralizada.

¿A que no adivinan dónde estoy? #workingonsunday #arre Una publicación compartida de Cuenta Oficial Rafael Amaya (@rafaelamayanunez) el 29 Abr, 2018 a las 8:32 PDT

Según el diario Basta, el actor aspiró excremento de murciélago en una de las locaciones de la serie de Telemundo y desde ahí no han tenido reportes de su salud. Una fuente reveló al diario que su enfermedad es tan grave que no puede hablar y por tanto, no puede grabar las escenas.

También ha trascendido que su lugar lo ocuparía Matías Novoa aunque la producción aún no ha desmentido ni aclarado nada de esta situación.