“No sé cómo estoy vivo”, reaparece Rafael Amaya tras rehabilitación por drogas

El actor Rafael Amaya, quien ha dado vida al narcotraficante Aurelio Casillas en El Señor de los Cielos, confirma que dejó en el pasado una etapa oscura de su vida por las adicciones y anunció que está negociando su inclusión en la octava temporada de la serie que lo catapultó a la fama internacional.

A 15 días que en las redes sociales se viralizó un video del actor en un estado de psicosis, Amaya apareció por 21 minutos en un Instagram Live en la cuenta de su amigo Roberto Tapia, con quien el próximo 8 de mayo iniciará la gira Los Compadres en Los Ángeles, California.

Amaya, portando en el pecho una cruz de oro, reconoció que Tapia le salvó la vida: "Raza, aquí voy a estar para ustedes. Esto va por mi papá, va por Dios, por mi compadre, y aquí voy andar al 100. Apenas voy empezando, es la primera vez que hago una aparición, es para mí un momento histórico en mi vida, un parteaguas y vienen muchas cosas buenas".

Foto: Instagram Roberto Tapia

El artista oriundo de Sonora habló de su aprendizaje tras dejar las drogas y el alcohol con ayuda de quienes lo quieren tal cual es, sin filtros, ni por ser el afamado “señor de los cielos”.

"He aprendido muchas cosas, acercarme a mi familia, acercarme a Dios, acercarme a la gente que me quiere de verdad, a la gente que me conoció antes de salir en la serie. Aprendí a valorar las cosas, a regresar a mi centro, a regresar a mi niño interno, a escucharlo. Antes de hacer El Señor de los Cielos empecé siendo un actor queriendo hacer un buen personaje y me dejé llevar por muchas cosas”.

Tocó fondo con las drogas

Mostrándose con una figura física bien cuidada por el ejercicio, con barba de candado y cabello casi a rapa, Rafael Amaya también reconoció que “toqué fondo y más no se pudo”.

“Pasaron situaciones contundentes en mi vida que me han hecho entender los codazos de la vida. La verdad, yo no sé cómo estoy vivo ahorita y me siento vivo otra vez, me siento muy contento, siento el calor del sol, escucho a la gente, la veo a los ojos, es diferente, es otro mundo ahorita que estoy en total sobriedad, estoy haciendo mucho ejercicio, me siento muy contento".

Foto: Instagram Rafael Amaya

Además de anunciar el relanzamiento de su línea de ropa estilo western y confirmar que está soltero, Rafael Amaya insistió en que podría volver al papel de Aurelio Casillas.

"Sí, estamos en negociaciones con muchas propuestas y cambios positivos, tengo que pensarlo porque todavía lo estamos negociando. Lo importante es estar bien física y mentalmente".

Infinidad de seguidores se conectaron a la transmisión en vivo en Instagram desde distintos puntos, como Culiacán, Mexicali, Tijuana, Ecuador, Perú, Paraguay y Brasil, quienes pidieron que también lleguen con el tour Los Compadres a sus lugares de residencia.

Por su parte, el cantante de música regional mexicana Roberto Tapia señaló que en este nuevo proyecto fueron contratados por un empresario de Bronswille, Texas. "Yo canto y Rafa hará acto de presencia porque quiere estar cerca de la gente para convivir con ellos".