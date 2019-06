"Raquel Bigorra me manipuló", le confiesa Natália Subtil a Daniel Bisogno

La modelo brasileña, Natália Subtil, se sumó a las declaraciones de Daniel Bisogno contra Raquel Bigorra, pues dijo que la conductora la manipulaba e invitaba a su programa Las tardes con la Bigorra, donde debía decir cosas que acordaban.

En el programa Ventaneando, Natália mencionó que tras el romance que sostuvo con Sergio Mayer Mori, fue invitada por Raquel Bigorra para hablar sobre el escándalo que se generó en aquel entonces.

Sin embargo, la modelo aseguró que en aquella ocasión la conductora la manipuló de tal manera que tenía que decir lo que le dijera Bigorra.

"Muchas veces fui a la casa de esta persona porque tenía una manager que era muy su amiga. Nuestra primera entrevista fue en su casa. Siempre fue muy linda, pero después sentí que, de alguna manera, era un tipo de manipulación. Platicábamos, pero después íbamos a su programa y tenía que repetir lo que habíamos hablado”, mencionó.

Esto no es una pelea! Es advertirle a los mexicanos entre los que me encuentro que existen personas sin el más mínimo escrúpulo pero no solo fue a mi, la lista crece cada segundo, los que no habían hablado hoy ya están dispuestos a hacerlo. https://t.co/4RVoDYmvw2 https://t.co/xkst84pUhB — DANIEL BISOGNO (@DaniBisogno) June 19, 2019

Aseguró que la cubana le pedía que no dijera ciertas cosas. “Me decía no digas eso para hablar del papá de tu hijo, pero di esto que nos va a servir mejor"

"Te decía cuando te diga yo esta palabra lloras ”, intervino Daniel Bisogno.

Natália dijo que durante las veces que participó en distintos programas con Bigorra nunca hubo apoyo económico, explicó que después de darse cuenta de que la estaba manipulando y que tenía más problemas, decidió alejarse de la conductora.

“Sentí que en ese momento me estaban ayudando, después fui invitada otras veces a otros programas, pero me daba cosa de que no quiero ir porque me va a decir que tengo que decir eso (..) entonces nunca más fui, nunca más tuvimos comunicación y también corté con esa persona que trabajaba conmigo porque sentí que era un intermediario”.

.@nataliasubtil revela haber sido manipulada por @rbigorra #LoVisteEnVentaneando

Más información: https://t.co/cLnFnzlArp pic.twitter.com/M61GO8S3IM — Ventaneando (@VentaneandoUno) 19 de junio de 2019

"Yo salí en muchas notas, hubo un momento en que todo el fin de semana esperaba ver qué estaban hablando de mí, y decía ¿cómo que salía eso si nunca dije eso a nadie? (más que a Bigorra)".

Las declaraciones de Natália se dan luego de Daniel Bisongo culpara a Bigorra de haber vendido información respecto a su divorcio con Cristina Riva Palacio, y sobre el polémico video en el que el conductor aparece besando a un hombre en un antro.

“Esto no es una pelea! Es advertirle a los mexicanos entre los que me encuentro que existen personas sin el más mínimo escrúpulo pero no sólo fue a mi, la lista crece cada segundo, los que no habían hablado hoy ya están dispuestos a hacerlo”, escribió Bisongo en su cuenta de Twitter.