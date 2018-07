Rechazan demanda contra Del Toro por supuesto plagio de La Forma del Agua

Un juez federal de California desestimó hoy la demanda en contra del cineasta mexicano Guillermo del Toro, acusado de violación de derechos de autor por la historia en la que se basó la cinta ganadora del Oscar The Shape of Water(La forma del agua).





Familiares del fallecido ganador del premio Pulitzer, Paul Zindel, habían presentado la demanda a unos días de la entrega de los premios Oscar, en febrero pasado, con el argumento de que la cinta había plagiado una historia original del extinto autor.

Según el juez Percy Anderson, "aunque la obra (de Zindel) y la película comparten la premisa básica de que un empleado en una instalación científica decide liberar a una criatura sometida a experimentos científicos, ese concepto es demasiado general".





El magistrado, que analizó aspectos como la trama, el escenario, los temas, el ritmo, los diálogos y los personajes en ambas obras, consideró que "no son sustancialmente similares".





Asimismo, Anderson determinó que hay diferencias notables entre la película de Del Toro y la obra Let Me Hear You Whisper de Zindel, en especial, la relación del personaje principal de la película con la criatura.





"En la obra (de Zindel), Helen no parece desarrollar un vínculo único con el delfín, más bien Helen desaprueba las pruebas con animales, lo que lleva a un deseo de salvar al delfín”, señaló.





Por el contrario, el vínculo de Elisa, la protagonista de The Shape of Water, con la criatura, "se desarrolla más lentamente, creciendo en afecto personal y luego amor", comparó el juez.





