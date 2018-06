Recibo burlas, insultos y amenazas, denuncia Paola Rojas tras video sexual de Zague

La periodista Paola Rojas rompió el silencio tras el video íntimo de su esposo, el exfutbolista y comentarista de TV Azteca, Luis Roberto Alves Zague, afirmando que han sido días de agresiones constantes en su contra: burlas, insultos y amenazas.



Señaló que también es acosada por los reporteros que “persiguen una declaración que jamás daría ante sus cámaras”.

En su columna publicada en El Universal titulado “Los ataques contra mí”, mencionó que ni con el triunfo de la Selección Nacional se detuvieron las agresiones desde las redes sociales, pues “hicieron de las ofensas parte de la celebración”.

A Paola Rojas no le causa asombro esta situación en México porque es a lo que muchos están acostumbrados, “lo fácil ha sido agredirme a mí simplemente porque soy mujer”.

“No debería extrañarme en un país en el que dos de cada tres mujeres han sufrido violencia de género; el México de los embarazos adolescentes, la discriminación laboral y los feminicidios”.

Por otra parte, la conductora de Televisa agradeció las expresiones de solidaridad y respaldo: “Son conmovedoras las palabras que me han dedicado algunos colegas que se han convertido ahora en amigos. Desde la vulnerabilidad nacen los lazos más entrañables y duraderos. Quienes ya eran mis amigos, me han cobijado con amor profundo y me han protegido con su lealtad de siempre. Soy muy afortunada de tenerlos cerca”.

“Agradezco también a quienes sí toman en cuenta que soy madre de familia. Son sus palabras las que abrazo y con ellas me lleno de fuerza”, expresó.

Es la primera vez que Paola Roja aborda el tema del video íntimo de Zague que se hizo viral, pues solo había posteado mensajes en Twitter que daban a entender que se refería a este caso que ha sido bochornoso para la pareja.