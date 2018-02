Reggaeton es música pendeja: Susana Zabaleta

Luego de que Aleks Synteks declarara que el reggaeton es para delincuentes, la actriz Susana Zabaleta se manifestó su apoyo al músico y expresó que es música para pendejos.

En una entrevista para Suelta la sopa, Zabaleta aseguró que está muy difícil decir que el reggaeton es música de delincuentes, "o sea es música pendeja, pero no me digan el "Que no me digan en la esquina... el venado, el venado"... era inteligente".

Asimismo Zabaleta expresó que hay música para hacer el amor, para comer, para el elevador, y para el reggaeton,"hay de todo". Durante la entrevista le preguntaron que si alguna vez le gustaría interpretar reggaeton a lo cual ella respondió de manera despectiva "sácate a la fregada".

