"Despedazan" en redes a Regina Blandón por serie sobre muerte de la niña Paulette

El estreno de la serie Historia de un crimen: la búsqueda, que retrata la confusa muerte de la niña Paulette Gebara Farah en 2010, ha desatado un sinfín de críticas.

Los comentarios en las redes sociales no cesan, expresando su rechazo a esta historia por incluso usar tintes cómicos en uno de los casos que más ha estremecido a la sociedad mexicana.

Tampoco se salvan de las severas críticas los protagonistas: Regina Blandón, quien da vida a la reportera Carolina Tello, y Darío Yazbek como el exprocurador de Justicia del Estado de México, Alberto Bazbaz.

Estoy viendo la “miniserie” sobre el caso de Paulette Gebara. Por qué chingada madre ponen escenas “humorísticas” en sus capítulos, si se trata de un ASESINATO INFANTIL???? Parece telenovela mexicana, qué asco. pic.twitter.com/UZwktiQ7U1 — Me dicen concha (@llamameconcha) June 12, 2020 ¡Que pensamiento tan mediocre!🤦🏻‍♀️. Me resulta increíble que les indigne más la actuación de Regina Blandón y Darío Yazbek que lo que realmente se expone en la miniserie de Netflix #HistoriaDeUnCrimenLaBusqueda #paulettegebara pic.twitter.com/A3IMnaA7TS — Elizabeth🦋 (@lizzie0323) June 13, 2020 Ayer me avente en un día 'historia de un crímen: la búsqueda', y no, el problema no es Regina Blandón, el problema es la falta de seriedad que le da la música de fondo, parece como si fuera chiste o algo, pero al final si da a entender un mensaje — Edgar A. Zumaya (@Rico907) June 13, 2020 Que si Regina Blandón... que si Darío Yazbek... ¡weeeeey! Rescatemos la manera tan descarada en qué expusieron a todos los involucrados en el caso #paulettegebara. Algo que tal vez, hace unos años hubieran censurado. — RaúlSánchez (@RaulSanchez1411) June 13, 2020 Netflix pone a Regina Blandón y Dario Yazbek para protagonizar serie sobre el caso #paulettegebara. ¿Qué sigue?, ¿la idiota de Bárbara de Regil y Omar Chaparro como Erika Coss y Diego Santoy? — Zorro Cínico (@JonnathanBertu1) June 13, 2020

En menor medida, pero también hay comentarios que "rescatan" a la actriz, popular por su persona de "Bibi" en la Familia P. Luche de Eugenio Derbez.

No le veo caso atacar a Regina Blandón cuando es obvio que el director de la mini serie no hizo un buen trabajo :/ — ᘎᥲᥒᥱ Кᥙɾɩ (@Kuri_vanesia) June 13, 2020 No entiendo por qué están atacando a Regina Blandón por su participación en #HistoriaDeUnCrimenLaBusqueda cuando ella es una pieza de muchas en ese desastre de miniserie. En todo caso @NetflixLAT tiene mucha cola que pisar — KBRI (@macho_cabrio) June 13, 2020 Que si Regina Blandón... que si Darío Yazbek... ¡weeeeey! Rescatemos la manera tan descarada en qué expusieron a todos los involucrados en el caso #paulettegebara. Algo que tal vez, hace unos años hubieran censurado. — - ̗̀ Niña de Papel ̖́- (@dani_simona1) June 13, 2020 Neta se quejan de la serie de Paulette porque Regina Blandón y Darío Yazbek protagonizan? Hubieran traído a esos actores españoles que tanto les maman, no?



La serie quiere dar a conocer todo lo que los medios ocultaron, la corrupción y los "favores" pero da a entender... — Imanol Pérez.🦅💛💙 (@ima_twd26) June 13, 2020

Regina se defiende

Ante las severas críticas, Regina Blandón señaló que Historia de un crimen: la búsqueda es una miniserie, no un documental ni un caso de investigación.

En uno de los comentarios en su perfil de Instagram, la actriz argumentó que "el toque de comedia es solo un reflejo de cómo se manejó el caso desde el comienzo en aquel entonces, fue un circo".

"Es una sátira porque el manejo de las cosas, en su momento, fue un chiste, un insulto para todos. Pero en México estamos acostumbrados al melodrama y es lo que pedimos ver, a veces sin saberlo", indicó.

"Tomamos muy en serio la responsabilidad que conlleva contar esta historia. La serie se enfoca en la investigación y el efecto que tuvo en varias personas: desde los que vieron este caso como una oportunidad hasta los que vieron su vida transformada con esta tragedia", escribió previamente en Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Hoy se estrenó HISTORIA DE UN CRIMEN: LA BÚSQUEDA por @netflixlat Estamos muy orgullosos y felices con el proyecto. Yo, muy agradecida y honrada de participar. Gracias miles a todxs lxs involucradxs. Tomamos muy en serio la responsabilidad que conlleva contar esta historia. La serie se enfoca en la investigación y el efecto que tuvo en varias personas: desde los que vieron este caso como una oportunidad hasta los que vieron su vida transformada con esta tragedia. Buscamos relatar una experiencia del sistema de justicia que, lamentablemente, para muchos resulta cercana. Es una historia de política, corrupción, tragedia y de búsqueda por la justicia que aún es relevante diez años después. (Ya no me dejaba etiquetar a más gente pero les quiero a toodoooos). Una publicación compartida por Regina Blandón (@reginablandon) el 12 de Jun de 2020 a las 12:23 PDT

En marzo de 2010, el caso de la niña Paulette conmocionó a México al reportarse como desaparecida tras presuntamente haber sido extraída de su casa en un exclusivo condominio de Huixquilucan, Estado de México.

Incluso se realizaron campañas en todos los medios de comunicación y la investigación de la Policía mexiquense para localizarla, pero 10 días después se dio a conocer que su cuerpo fue encontrado bajo el colchón de su cama.