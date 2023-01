Regreso de Mauricio Barcelata a Venga La Alegría revive polémica por salida anterior de Azteca

Mauricio Barcelata regresó a Venga La Alegría, el conductor formará parte del elenco principal del programa matutino de Tv Azteca, por lo que la mañana de este lunes fue presentado por sus compañeros, Patricio Borguetti y Annette Cuburo quienes le dieron la bienvenida al ex integrante del equipo.

Justo al momento de dar las gracias por el recibimiento, Barcelata dirigió unas palabras a la audiencia que lo apoyaba, pero también a los heaters que a través de redes sociales han demostrado su descontento por el retorno de Mauricio a Venga La Alegría.

La inconformidad ha surgido porque en Twitter se revivió un momento en el que se ve a Barcelata durante una entrevista, hablando de su salida de Tv Azteca y los motivos que lo orillaron a dejar la televisora, además afirmó que las condiciones en las que abandonó el canal propiedad de Ricardo Salinas Pliego no fueron las mejores.

"Me fui mal, la verdad es que mi salida de Tv Azteca no fue como a mi me hubiera gustado, porque mi llegada fue muy emocionante, fue dar este gran paso, yo tenía 16 años de trabajar en televisa... sin embargo mi salida no se da en las mejores condiciones", dijo Mauricio.

Acusan a Mauricio Barcelata de hablar mal de TV Azteca y ahora es el nuevo conductor de Venga la Alegría pic.twitter.com/IrpnbbBAJY — Día Noticias (@noticiasdiamx) January 23, 2023

Durante la platica que tenía con Álvaro Cueva, en la transmisión Saga Live, el también actor detalló que el problema había iniciado a raíz del programa La Academia Kids, en donde pasaron cosas que a él no le parecieron correctas y decidió defender a los niños que participaban en el concurso.

"Yo por defender a los niños se arma toda una rebambaramba, y estaba el productor Roberto Romagnoli, con el cual yo tengo una diferencia y a partir de esta diferencia terminan quitándome este contrato dentro de televisión Azteca".

Mauricio Barcelata expuso que él estaba en el proceso de iniciar una demanda contra la televisora para que se respetaran todas las claúsulas de su contrato después del despido, pero el proceso no inició, ya que los ejecutivos del canal decidieron darle todo lo que se especificaba en este para ahorrase problemas.

Las declaraciones que el nuevo conductor de Venga La Alegría hizo en el pasado, no le han ayudado en su regreso al programa, pues los fanáticos de la emisión, lo acusan de ser volver a un lugar al que criticó.

En Twitter abundan los comentarios negativos hacia Mauricio, pues señalan que su legada es un recurso de Tv Azteca para recuperar el rating que desde hace meses sigue cayendo.

Ay #VLA Está bien reciclar cosas, pero cosas que funcionen, no alguien como Mauricio Barcelata que nunca encajó ni con el público ni con ningún formato de Azteca

🤦🤦🤦 pic.twitter.com/uQj4PELUO3 — Andromeda (@Andromedazul5) January 23, 2023

Otro usuario señaló que Sergio Sepúlveda se notaba incómodo con la presencia del nuevo integrante.

Los tuiteros también recordaron que Horacio Villalobos había tenido una pelea con Mauricio Barcelata y su esposa en el programa Nocturninos.

Algunos televidentes expresaron su decepción al conocer que Barcelata sería el nuevo conductor y no otra persona.