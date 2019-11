Remmy Valenzuela ¿Expulsado de La Academia?

La Academia, el reality de TVAzteca, ha encendido literalmente las redes sociales y no por el segundo concierto celebrado ayer domingo, si no por la ausencia de uno de los jueces: Remmy Valenzuela, lo que motivó el movimiento en twitter de los fans del cantante quienes aseguran que Paty Chapoy lo despidió, luego de que la criticara duramente.

Durante la semana pasada, en su programa de televisión Ventaneando, Paty Chapoy criticó al acordeonista, comentando que sobraba en la emisión del reality de la televisora: “A mí no me gustó el niño del sombrero, creo que sobra. ¿Quién es? No lo conozco”.

#OMG trazzz esto fue lo que dije la conductora #patychapoy sobre #RemmyValenzuela pic.twitter.com/kQG92ZaVQm — Entre Famosos Mx (@entrefamososmx) November 13, 2019

Y ahí comenzó todo, durante una conferencia de prensa, el cantante surgido de las redes sociales, Remmy Valenzuela (“el niño del sombrero” como lo nombró Paty) no se quedó callado y le respondió a la figura de la televisora del Ajusco, calificándola de estar “pasada de moda”.

“No sé cuantos discos de oro tenga Paty… No sé qué haga. No soy Pedro Infante, a o mejor para gustarle, creo que está un poquito pasada de moda”, dijo Remmy.

Remmy Valenzuela le responde a Paty Chapoy, luego de que la conductora dijo que él sobra en la Academia pic.twitter.com/utBAdMrrMl — César Valdivia (@ceevaldivia) November 14, 2019

Y ya no se supo nada… hasta ayer domingo, cuando el cantante ya no apareció en el panel de jueces, integrado por Danna Paola, Alexander Acha, Arturo López Gavito y Horacio Villalobos.

#IdeaNoticias💡🗞📰 #Espectáculos📸😎🌟

Fuertes rumores aseguran que el cantante, Remmy Valenzuela, abandonó su puesto de juez en el reality La Academia 2018, debido a que criticó a la titular de Ventaneando, Paty Chapoy. Remmy ya no apareció en el 2º programa. pic.twitter.com/iGVR5ia50H — @ideainfo1 (@ideanoticias1) November 18, 2019

Antes de pertenecer a La Academia, Remmy Valenzuela ganó un premio como el mejor cocinero en MasterChef México La Revancha.

#LaAcademiaEs#LaAcademia2019#LaAcademia



Y el primer expulsado es: ¡Remmy Valenzuela! pic.twitter.com/rrvcESd5hs — Stitch (@Stitch40755509) November 18, 2019

La televisora y la producción del programa no han hecho declaración alguna al respecto, pero en la aplicación de TV Azteca, en el apartado de La Academia, el público era el sexto juez y ahora es el quinto.

Pues Pati Chapoy ya eligió quién es el primer expulsado de La Academia y es... Remmy Valenzuela #LaAcademiaEs pic.twitter.com/N9mld1Geku — 𝖒𝖆𝖗𝖈𝖔 𝖒𝖊𝖘𝖘𝖎 (@MarkoMontoya1) November 18, 2019

Así, en el segundo concierto de La Academia hubo dos expulsados: 1.- Remmy Valenzuela y 2.- Jaz y Stephy