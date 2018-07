Reportan estable a Alexis Ayala tras sufrir un infarto

El actor Alexis Ayala se encuentra estable tras sufrir un infarto el sábado mientras vacacionaba con su familia en Acapulco, Guerrero.

“Él estuvo en condiciones críticas, pero afortunadamente está muy estable. Día con día avanza de manera favorable y ahorita está muy bien”, declaró su esposa Fernanda López.

Recordó que cerca de las 20:00 horas del sábado Ayala mostró signos de un estado de infarto y permaneció así durante unas seis horas, sin conocer la verdadera razón de su malestar.

“Al llegar al hospital lo trasladaron al área de terapia intensiva y ha evolucionado bastante rápido. Tenía muy altas las enzimas del corazón y esperaban a que bajaran”, indicó.

Fernanda López informó que el villano de la telenovela “Hijas de la luna” no tiene permitidas las visitas debido a que no puede recibir estímulos que le alteren la frecuencia cardiaca. Tampoco puede hablar, aunque no precisó la razón.

Si bajan las palpitaciones de su corazón puede ser delicado. Él está muy tranquilo y hallarse aquí, en Acapulco, es benéfico porque se encuentra a nivel del mar, eso ayuda bastante en su recuperación

Se encontraba en terapia intensiva

Tras sufrir el infarto el sábado pasado en Acapulco, fue hospitalizado de emergencia y ante la gravedad se encuentra en terapia intensiva.

El programa "Hoy" fue quien dio a conocer que el actor estaba en el puerto, acompañado de su esposa Fernanda López, y su hija Roberta, cuando le vino el ataque cardiaco.

Explicaron que el motivo del infarto se debió a la obstrucción de una arteria, dando a conocer que Ayala es propenso a este tipo de ataques debido al historial de salud de su familia, donde su padre también padeció del corazón.

Asimismo, manifestaron que por el momento está en terapia intensiva y se reporta grave pero estable, por lo que se decidió que se quedara en Acapulco pues sería riesgoso trasladarlo a la Ciudad de México.

Él está en terapia intensiva, se reporta en un estado grave, sin embargo, está estable gracias a los cuidados que le están dando los médicos en Acapulco, Guerrero. No puede ser trasladado a la Ciudad de México, es peligroso realizar eso.