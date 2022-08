Así fue la respuesta de Chris Rock tras la nueva disculpa de Will Smith

Luego de que Will Smith reapareciera cuatro meses después de la bofetada que le dio a Chris Rock en los pasados premios Oscar, el comediante no dejó pasar la oportunidad para responder antes las nueva declaraciones del protagonista de "Soy Leyenda".

De acuerdo con US Weekly, el comediante aprovechó uno de sus shows en el PNC Bank Arts Center en Holmdel, Nueva Jersey, para burlarse sobre lo que Smith dijo.

"Cualquiera que diga que las palabras duelen nunca ha recibido un puñetazo en la cara", bromeó el comediante.

Más tarde, criticó a las personas que son demasiado sensibles y se hacen las víctimas.

"Todo el mundo está intentando ser una p... víctima. Si todos dicen ser una víctima, entonces nadie escuchará a las verdaderas víctimas", dijo el actor.

Además, Rock se refirió a Smith como "Suge Smith", haciendo referencia al CEO de Death Row Records, Suge Knight, actualmente encarcelado.

"Incluso cuando Suge Smith me pegó un tortazo... Fui a trabajar al día siguiente, tengo hijos. No voy a ir al hospital sólo porque me corte con una hoja de papel verdad", finalizó.

El declive de Will Smith

Cabe recordar que pese al penoso momento que se vivió durante la edición 94 de los premios, la Academia decidió no quitarle el Oscar a Mejor Actor que había ganado por la película "El método Williams".

En una reunión, la Academia holllywoodense decidió mejor vetar al artista y le prohibió asistir a los Oscar durante los próximo 10 años.

Por su parte, Will Smith renunció a su membresía de la Academia y aceptó el veto.

"Acepto y respeto la decisión de la Academia", dijo en un breve comunicado remitido por su representante a medios de comunicación estadounidenses.

La Academia adelantó la decisión sobre las sanciones luego de que el actor renunciara a su puesto en la organización. / Foto: AFP

Así fue el momento que arruinó a Will Smith

Fue el pasado 28 de marzo, cuando durante la ceremonia de los premios de la Academia, el intérprete de “El Príncipe del Rap” hizo acto de presencia junto a su esposa Pinckett Smith, esto debido a que él se encontraba nominado a la categoría de Mejor Actor, de la que finalmente resultó ganador.

No obstante, antes de recibir la estatuilla, ocurrió el famoso percance durante la presentación del premio al Mejor Documental, en la que el encargado de entregar esta estatuilla fue el comediante Chris Rock y quien aprovechó la oportunidad para hacer la broma a la esposa de Will Smith, en alusión a la alopecia que padece y que le ha provocado una pérdida sustancia de su cabello.

La burla hizo salirse de las casillas a Will, quien se paró de su asiento y se dirigió al escenario para golpear a Chris y luego decirle que no mencionara a su esposa de ninguna manera, un acto que creó millones de interacciones y opiniones en todo el mundo, pero ahora ha sido esta declaración de la persona cercana a la mismísima Jada, la que no ha dejado muy bien parado a su esposo.