Revelan primera imagen de Lindsay Lohan en su regreso a la pantalla grande

Netflix reveló este sábado la primera imagen de Lindsay Lohan en el personaje que interpretará junto a Chord Overstreet, luego de que meses atrás la anunciara como parte del elenco.

La vida da mil vueltas, y el claro ejemplo de esto es Lindsay Lohan, quién luego de ver su carrera casi arruinada por los excesos está de regreso como coprotagonista de la nueva comedia romántica navideña de Netflix.

En mayo la revista Variety confirmó que la protagonista de Chicas pesadas volvería al frente de un proyecto de esta magnitud, tras una larga temporada lejos de Hollywood.

Ahora, en la fotografía compartida en redes por el gigante del streaming, se puede a ver a la actriz luciendo una cabellera pelirroja de la mano de Overstreet.

Según ha compartido Netflix, su nueva comedia romántica presentará a la antigua niña Disney como un heredera caprichosa que luego de sufrir un accidente esquiando pierde la memoria y debe pasar la navidad con la familia de un obrero.

Esta semana la farándula estadounidense vivió un viaje en el tiempo hacia la década pasada, luego de que se conociera la noticia de que un juez por fin puso fin a la tutela de Britney Spears, así como la boda de Paris Hilton, que en algún momento formaron parte de la polémica que envolvió a las tres celebridades.

Sin embargo, al parecer Lohan dejó atrás esa época y está lista para regresar a las grandes producciones cinematográficas; en esta ocasión, además de Overstreet, compartirá créditos con George Young, Jack Wagner y Olivia Perez en la película que está programada para estrenarse en la navidad de 2022.