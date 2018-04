Revelan video que muestra al novio de Khloé Kardashian siéndole infiel

Parece que no todo va bien para Khloé Kardashian pues, a tan sólo unos días de dar a luz, medios revelaron un video que muestra la infidelidad de su pareja el jugador de baloncesto, Tristan Thompson.

El portal de noticias TMZ fue quien reveló un video en el que muestra a Thompson besando a dos mujeres desconocidas, y quienes además le tocan sus partes íntimas al jugador.

Khloe's having early contractions in the midst of Tristan Thompson's cheating scandal and her family is jetting to Cleveland to be by her side pic.twitter.com/bBemhhFE3g — TMZ (@TMZ) 11 de abril de 2018

Fuentes cercanas aseguraron al sitió que la socialité se encuentra devastada y está teniendo contracciones tempranas luego de enterarse de que de la infidelidad de su pareja.

La imágenes de Tristan Thompson y las mujeres habrían sido captadas en octubre pasado, cuando la Kardashian tenía tres meses de embarazo.