Richie O’Farrill agradece a su novia por darle una segunda oportunidad tras crisis

El comediante mexicano, Richie O’Farrill, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje lleno de amor y agradecimiento para su pareja, luego de meses de atravesar por una crisis por el consumo de sustancias.

O’Farrill acompañó la publicación con una fotografía en donde presumió su noviazgo con Christy Alfaro y reconoció la paciencia y el apoyo que la joven le ha brindado.

“Compañera de comidas y aventuras, amiga, guía, mi segunda psicóloga, maestra de vida, la diseñadora más apasionada que conozco, un hermoso ser humano generoso y honesto pero sobre todo una gran inspiración”, expresó Richie.

El famoso no paró en elogios para su novia y subrayó lo importante que fue para él, que le haya dado una segunda oportunidad, en los duros momentos que pasó durante su proceso de rehabilitación.

“Te ofrezco mi corazón, mi trabajo y mi sobriedad. Gracias por darme lo único que las personas rehabilitadas pedimos: una segunda oportunidad. Y vaya que aún era un desastre cuando me la diste. Te amo”, agregó el standupero.

“Renacer como el ave fénix cada que caemos, de eso se trata la vida”. “Todos nos merecemos a una persona que se quede a nuestro lado cuando más lo necesitamos, para después poder entregarle lo que se merece: Nuestra mejor versión. Tqm. Qué bueno verte bien a lado de alguien que te demuestra todo aquello que siente”. “Es lo que te mereces Richie…arriba el amor bonito”, escribieron algunos de los seguidores de Richie O’Farrill en la publicación.

A inicios de 2023, Richie O'Farrill atravesó por un episodio de drepresión que lo llevó a enfrentarse a un grupo de comediantes que también eran sus amigos y despotricó contra ellos en redes sociales, un momento que se viralizó.

Durante una entrevista con Yordi Rosado en noviembre pasado, el comediante dio a conocer que vivió un brote maníaco depresivo, que fue detonado por varios factores como el consumo de venlafaxina, un médicamenteo que le fue recetado por su expsiquiatra y que en el caso de ser bipolar, al tomar dicho medicamente puede desencadenar este tipo de episodio.

"Lo que me comentan que disparó mi brote maniaco-depresivo fue el uso de venlafaxina, medicamento recetado por mi expsiquiatra. Si eres bipolar y eres propenso a un brote, la venlafaxina lo dispara. Yono sabía, ni mi pobre ex psiquiatra. Yo soy bipolar y en ese entonces no lo sabía. El consumo esporádico de hongos, consumo de marihuana y justo esta depresión, que yo ya llevaba cargando desde hace años... fueron esos los factores que se sumaron y provocaron mi brote maniaco depresivo", explicó O'Farril.