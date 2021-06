Ricky Martin denuncia haber sido víctima de homofobia en redes por fotos con su esposo

En pleno mes del Orgullo LGBT, Ricky Martin realizó este lunes una publicación en la que denunció haber sido víctima de homofobia recientemente por parte de algunos usuarios de redes sociales, luego de que compartiera una serie de fotografías en las que se retrata la relación con su esposo.

“No es el número de seguidores lo que me preocupa, es el mensaje que hay detrás de su decisión lo que me ha provocado el mismo sentimiento que tuve hace años antes de compartir públicamente sobre mi orientación sexual”, dijo en Instagram.

El cantante puertorriqueño Ricky Martin, quien se declaró abiertamente homosexual en 2010, denunció a través de su cuenta de Instagram que recibió con sorpresa los comentarios despectivos que le hicieron muchas personas al compartir la sesión fotos que hizo con su esposo para la revista Cap 74024.

En un amplio post en su cuenta de Instagram, en el que comparte además dos imágenes suyas, en las que se le ve con uñas largas pintadas, el intérprete de explicó. “Hoy veo las fotos y lo que siento es una paz plena de poder celebrar a mi familia como se merecen, por todo lo alto. A celebrarme tal y como soy, sin importar el que dirán”.

Ricky está casado con Jwan Yosef, un pintor sueco de origen sirio con quien cría a sus cuatro hijos biológicos, que tuvo gracias a que recurrió a la maternidad subrogada.

En su publicación, el cantante dijo que el miedo ya no lo paraliza. “Por el contrario, me da mucha fuerza y me empuja a seguir trabajando por el bienestar de millones de personas que sufren todos los días a causa de la falta de aceptación”.

“No es justo poder seguir perdiendo valiosas vidas por culpa de los prejuicios y la falta de educación”, escribió el cantante, quien concluyó con un exhorto: “A todos aquellos que se sienten perdidos o no valorados por ser quienes son y quieren ser, no están solos, hay una gran comunidad que los espera con los brazos abiertos. Valen muchísimo, no lo olviden por favor”.