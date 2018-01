Ricky Martin enloquece de amor y se casa en secreto con Jwan Yosef

El artista puertorriqueño Ricky Martin anunció hoy que ya se casó con su novio, el pintor sirio de nacionalidad sueca Jwan Yosef, con quien mantenía una relación desde 2016.



Martin dio a conocer la noticia en declaraciones al noticiero "E! News", del canal estadounidense E! Entertainment Television.



"Soy un esposo, pero vamos a hacer una gran fiesta en un par de meses. Ya les dejaré saber", señaló el cantante boricua.

#Repost @jwanyosef ・・・ This is us in our home🧜🏼‍♂️🧜🏼‍♂️ @archdigest had a look inside our most personal abode 💫 #architecturaldigest #covergirl Una publicación compartida por Ricky (@ricky_martin) el Ene 9, 2018 at 8:22 PST



El famoso arista detalló que se llevaron a cabo todos lo procesos necesarios, incluida la firma todos los documentos que permitieron formalizar el matrimonio.



La pareja, que comenzó a salir en 2016, había anunciado su compromiso en el programa de la comediante Ellen DeGeneres.



Hace pocos días la pareja mostró su hogar a una revista especializada en arquitectura en un reportaje en el que aparecieron junto a los hijos de Martin.

/eds