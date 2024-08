Rob Schneider ofrece disculpas a su hija Elle King: no fui el padre que necesitabas

Rob Schneider pidió disculpas a su hija Elle King por haberla tratado de formas inapropiadas cuando ella era una niña y lamentó no haber sido el mejor padre para ella.

El actor de 60 años no pudo ignorar las declaraciones de King acerca de su crianza y el desapego que sintió de parte del actor.

Schneider ofreció una disculpa a su hija en el programa de Tucker Carlson y aseguró que desea que lo perdone.

“Solo quiero decirle a mi hija, Elle, te amo y desearía haber sido a mis veintes, el padre que necesitabas y que claramente no lo fui, y espero que puedas perdonarme por mis errores”, expresó el actor.

El actor de “Este cuerpo no es mío” agregó que no se tomaba de manera personal nada de lo dicho por King y reiteró su amor por su primogénita.

“Te amo totalmente, te amo enteramente y sólo quiero que estés bien y feliz con tu hermoso bebé, Lucky. Te deseo lo mejor, me siento terrible y solo quiero que sepas que nada de lo que dices lo tomo a título personal”, agregó.

¿Qué pasó entre Rob Schneider y Elle King?

Elle King compartió hace unos días la mala experiencia que tuvo durante su infancia con el actor de Hollywood, quien no le prestó atención y lastimó su autoconfianza, así lo reveló en el podcast “Dumb Blonde”.

La cantante recordó que Schneider siempre le demostró que tenía un problema con su físico, pues a los 11 años la envió a un campamento para niños con sobrepeso.

También dijo que cuando acompañaba al actor a alguna filmación éste la olvidaba por completo.

“Nos daban una rebanada de pavo, verduras al vapor para cada comida y te hacían ejercitar todo el día. Era muy tóxico y muy tonto”, dijo Elle.

Elle King de 35 años lanzó recientemente su álbum “Baby Daddy’s Weekend”, aunque su carrera inició en el 2012 con el EP “The Elle King”.

Tres años más tarde la artista lanzó su álbum debut “Love Stuff”, que representó otro momento de quiebre en la relación con el comediante, pues este le dijo que no hablara de él con los medios de comunicación ante las preguntas que rodeaban a Elle sobre su padre.

“Me dijo, no hables de mí con la prensa. A lo que respondí: está bien, genial”, expresó King.

Elle King también señaló que las diferencias entre ambos marcan una división y no tiene interés en acercarse a su padre.

“No tengo planes de arreglar la relación y no quiero estar asociada con Schneider de ninguna manera. No es una persona agradable”, dijo la hija de Rob.