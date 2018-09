¿Por qué llamaron gay a Rommel Pacheco?

El clavadista Rommel Pacheco fue blanco de críticas en redes sociales debido a su participación en el reality Mira Quién Baila.

Y es que los llamados haters comenzaron a insultarlo por los pasos de baile y vestimenta e incluso lo han llamado gay.

. @Rommel_Pacheco se encuentra en la cuerda floja y tuvo que presentar un segundo baile en la sexta gala. 🕺🏻👽🎶 ¡Revívelo aquí! ➡ https://t.co/p1BLD2hEaW pic.twitter.com/NHh3akaIE3 — Mira Quién Baila MX (@MQuienBailaMX) 6 de septiembre de 2018 La pista de #MiraQuiénBaila se convierte en un ring de Box porque ha llegado el nuevo Rocky: @Rommel_Pacheco 💥🥊 https://t.co/WeyhDy6D4s👈 pic.twitter.com/jmqLeXQmMl — Mira Quién Baila MX (@MQuienBailaMX) 3 de septiembre de 2018 https://t.co/m0RaYIUfWr — ℂ𝕙𝕦𝕧𝕚 𝔸𝕝𝕓𝕖𝕣𝕥𝕠 (@Chuvi_Pacheco) 3 de septiembre de 2018

Ver esta publicación en Instagram Estoy muy nervioso por este nuevo proyecto, es un gran reto para mí, soy perfeccionista en las cosas que hago, toda mi vida me he preparado para ser el mejor en los clavados y gracias a tantos años de entrenamiento es que puedo dominar mi cuerpo en el aire para hacer las ejecuciones a la perfección. Ahora que empiezo a ensayar en el baile me doy cuenta lo difícil que es, el hacer los movimientos, tener el ritmo, aprenderte la rutina, el combinar el cansancio de mis entrenamientos diarios con el del baile, siento qué estoy más nervioso ahora que cuando tengo que competir en clavados. Daré mi mayor esfuerzo en cada ensayo para poder tener un buen desempeño en la competencia. Quiero que juntos estemos en este proyecto, que me apoyen, que estén conmigo aún sabiendo que no soy el mejor bailarín, pero dejaré todo en la pista de baile. Me preguntaran por qué decidí aceptar sino se bailar, esto es por que es un reto para mí, y esto te convierte en mejor persona, superar tus miedos, y mientras más soltura, ritmo tenga mejores clavados haré, como todo en la vida; hasta que no te encuentras en la encrucijada no afrontas el problema. Pero hay que sacarle todo lo positivo, eso si!! me voy a divertir, mínimo ya tengo mi foto con la guapa @saracorrales 🤗 @mquienbailamx @miraquienbaila Una publicación compartida de Rommel Pacheco (@rommel_pacheco) el 11 Jul, 2018 a las 1:04 PDT



Harto de las ofensas, el medallista de oro en los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 respondió a través de Twitter.

"Casi no escribo nada quejándome; pero en verdad me molesta la gente que cuando escribes, comentas o haces algo que no es lo 'suficientemente masculino' para ellos, te escriben 'gay' como si fuera una ofensa. Vivan y dejen vivir".

Casi no escribo nada quejándome; pero en verdad me molesta la gente que cuando escribes, comentas o haces algo que no es lo “suficientemente masculino” para ellos, te escriben “gay” como si fuera una ofensa. Vivan y dejen vivir #LoveIsLove #lovealwayswins 🌈😉 — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) 2 de septiembre de 2018

Según el sitio Soy Homosensual, el clavadista ya había sido criticado en el pasado por darle "Me Gusta" a fotografías en Instagram de personas trans.

A lo que Rommel respondió: "Aliados por siempre" y el icono de un arcoiris.

Ver esta publicación en Instagram Se tú, se único!!! 😎 Vi una infinidad de estilos, formas de vestirse, de actitudes, de maneras de ser. La felicidad y el amor vienen en frascos de diferentes formas, lo bonito es que existan esos sentimientos. ✌🏼🌈💗 • • • @bmwdemexico @bmw @bmwi @hugo_official @coachella Una publicación compartida por Rommel Pacheco (@rommel_pacheco) el 15 de Abr de 2018 a las 9:56 PDT

