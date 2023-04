¡Alistándose para el concierto! Captan a Rosalía en gimnasio de CDMX [Video]

Rosalía tiene a gran parte de México a la expectativa de su concierto gratuito en la Ciudad de México, más porque la cantante española ya se encuentra en el país y su visita a un gimnasio lo comprobó.

Será este 28 de abril cuando la originaria de San Cugat del Vallés, España, se presente en zócalo capitalino en un evento que se espera se rompan récords de asistencia para los eventos gratuitos que en el escenario se han realizado.

Al igual que sus fans, parece que Rosalía también se prepara de manera intensa para el gran evento después de que fuera captada por diversos usuarios de visita en un gimnasio de la Ciudad de México.

El usuario Héctor Marino en su cuenta de TikTok @_imthehector fue uno de los primeros en reportar la presencia de la cantante mientras cumplía con su rutina de ejercicio.

Rosalía acudió a una de las sucursales de la cadena Sports World ubicado en la zona de la Condesa, en donde se pudo ver cómo realizaba ejercicio de manera normal y sin que se le viera rodeada por algún personal de seguridad o de su equipo de trabajo al menos no de manera cercana.

Aunque una gran cantidad de personas lograron reconocerla, parece ser que muy pocos decidieron molestarla de manera directa y prefirieron hacerla sentir como una más dentro de las instalaciones.

La presencia de Rosalía en el gimnasio generó una gran cantidad de comentarios al no creer que la cantante acudiera a un espacio de alguna forma público donde se pudiera interactuar con ella y otros más que no podrán asistir a su concierto señalaron su deseo de estar en ese gimnasio al menos para poder estar cerca de ella.

“Ok, pero ¿me puedes dar su motorutina?”. “Yo en ese momento me desmayo y después me recupero voy y le pido respetuosamente una foto o mínimo me acerco a platicar y decirle que amo su música”. “Por eso siempre hay que andar bien motomamis, uno nunca sabe”, son los comentarios que se realizaron en la publicación.

Concierto gratis de Rosalia

Por su parte, Rosalía compartió algunas imágenes de su viaje rumbo a México en donde estuvo acompañada por su pareja Rauw Alejandro al viajar en un avión privado.

La española se unirá a la lista de artistas internacionales como Justin Bieber, Paul McCartney y Roger Waters que se presentaron de manera gratuita en el zócalo de la Ciudad de México.

El concierto de la cantante será este viernes 28 de abril en un evento que se espera comience desde las 20:00 horas.

Debido a que muchas personas buscarán ir desde tempranas horas en busca de conseguir un lugar principal se recomienda asistir con calzado cómodo y chamarra, además de portar cubebrocas e impermeable.

Entre los objetos que no se podrán ingresar se encuentran envases de vidrios, latas, bebidas alcohólicas, aerosoles, hieleras, drones, pirotecnia, sillas, objetos voluminosos, objetos punzocortantes, armas de fuego u objetos que pongan en peligro a otros.

Rosalía es una de las artistas del momento y desde que se confirmó su presentación en el zócalo de la Ciudad de México gran revuelo causó en redes sociales, por lo que se espera sea un evento que rompa récords para la capital del país.

