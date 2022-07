Rosalía mascando chicle y mirando de arriba a abajo: así surgió el gesto que se hizo viral

Durante la gira musical de Rosalía, fanáticos han mostrado sus partes favoritas de los conciertos, entre los bailes, canciones y palabras que la cantante comparte con su público, pero un gesto en particular se volvió viral en redes sociales.

Motomami World Tour está siendo un éxito y los fans no pierden la oportunidad para elogiar los alocados y sensuales vestuarios que la española luce sobre el escenario, pero al momento de interactuar con la gente, Rosalía hace un extraño pero divertido gesto con su cara.

Mascando chicle y mirando de arriba a abajo, la cantante se posa en medio de su escenario y el público se vuelve loco, pero sus movimientos no los muestra en cualquier momento, sino únicamente durante la canción Bizcochito.

babe wake up a new sassy rosalia video just dropped pic.twitter.com/QPPR4tN6ws — d (@notkingdeficit) July 21, 2022

Rosalía ya ha replicado este gesto en dos de sus conciertos, lo que generó que usuarios utilizaran los videos para hacer memes y comentarios sobre la vida cotidiana.

Mi madre cuando en fiestas le preguntaba si podía llegar más tarde a casa. pic.twitter.com/TlEUz6lINj — Eñaut Zuazo (@lararagustavo) July 14, 2022

A pesar de que Rosalía no ha declarado nada al respecto, la artista es conocida por tener una actitud empoderada y no temerle a la crítica, por lo que subirse a su escenario y posar altivamente mientras masca chicle, es una más de sus formas de demostrar la seguridad que tiene en sí misma.

Un éxito mundial

La cantante se ha logrado posicionar entre los mejores artistas de habla hispana y su grán éxito se refleja en su reciente concierto en el Estadio de la Cartuja, en Sevilla, que fue sold out al vender las 20 mil entradas disponibles.

Además, dentro de la industria en donde los hombres son mayoría, Rosalía se ha destacado y sus compañeros le dan el reconocimiento en cada oportunidad.