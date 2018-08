Rosie Rivera rompe el silencio sobre la relación del esposo de Jenni Rivera y la Chiquis

Ya son 6 años que "La Diva de la Banda" nos dejó y siguen sin dejarla descansar en paz. El escándalo por la supuesta infidelidad entre su esposo, Esteban Loaiza, y su hija, Chiquis Rivera resurgió ya que Rosie Rivera ha roto el silencio.

Rosie Rivera, hermana de la cantante fallecida, dijo “Yo digo que eran especulaciones, ese supuesto video, mi hermana no vio lo que pensó que vio, pero gente que lo vio, no vio nada. Mi hermana pensó mal”.

Una Sorpresita. 😱🤷‍♀️😂😘#miraquienbaila #teamrosieriveramexico @miraquienbaila @mquienbailamx Una publicación compartida por Rosie Rivera / Sister Samalia™ (@rosierivera) el 20 de Ago de 2018 a las 11:36 PDT

En entrevista con medios especializados en espectáculos, Rosie Rivera recordó que vivió el distanciamiento entre madre e hija y que al querer ayudar a resolverlo provocó que Jenni dejara de hablarle.

“Cuando sucedió lo de Chiquis y Jenni, yo estaba con Jenni y una vez le dije, ‘estás mal’ y se enojó muchísimo conmigo, por primera vez me dejó de hablar”, reveló y narró que su hermana le dijo que si no le creía, sobre la supuesta infidelidad, no podían estar cerca, sin embargo, el enojo terminó ese mismo día.

En la serie de ficción basada en la vida de Jenni Rivera de Netflix, presentaron una recreación del supuesto video en donde quedó grabado qué ocurrió entre la hija de la cantante y su esposo.