Ruby Rose de Orange is the New Black será la nueva heroína de Ciudad Gótica

Ruby Rose, que interpreta a la interna Stella Carlin en Orange is the New Black, le dará vida a la nueva heroína de Ciudad Gótica, se trata de Batwoman, personaje creado por Sheldon Moldoff y Bob Kane en 1956.



De acuerdo con Variety.com la actriz aparecerá en el crosover de las series de DC.

De acuerdo al portal Deadline, la producción de Greg Berlanti hizo hincapié durante el casting la necesidad de contratar a una actriz lesbiana (como Ruby Rose), orientación sexual que se corresponde con la del personaje en la ficción.

Se tiene previsto una serie de Batwoman como protagonista para la temporada 2019-2020, en la que se mostrará como se sobrepone a sus demonios y se convierte en una heroína.







