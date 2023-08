Salen en defensa del Oscar de Sandra Bullock por polémica de Un Sueño posible

Diversas personas en redes sociales habrían solicitado que Sandra Bullock renuncie al Oscar que recibió en 2009 a "Mejor Actriz" por su interpretación de Leigh Anne Tuohy en "Un sueño posible".

Esto, debido al escándalo a raíz de la demanda que hizo el exjugador de la NFL que inspiró la película, Michael Oher contra la familia Tuohy, quienes de acuerdo a la cinta, habrían adoptado al famoso atleta cuando tenía 18 años.

Ante esto, las redes sociales se inundaron de comentarios a favor de la actriz de 59 años, argumentando que ella no es quien, en todo caso, habría "estafado" a Michael Oher, pues Sandra Bullock sólo estaba interpretando un papel.

"La petición de muchos de retirarle el Oscar a Sandra Bullock es irrisoria, la actuación es exactamente la misma, sea la historia verídica o no. Es merecedora del premio" y "Sandra jugó un papel y fue su brillante actuación la que le valió el Oscar..." son algunos de los comentarios que circulan en redes.

Sandra Bullock has proven time and again how good she is and she just lost her partner to ALS. She didn’t do anything other than play a role with information about the subjects that is now grossly different.



Leave her the fuck alone and pretend the Oscar is for “Gravity.” — Sidney Joel Stokes (@TheSidJoShow) August 14, 2023

¿Cuál es la polémica que rodea a Un sueño posible?

Los documentos de la demanda que presentó Michael Oher detallan, de acuerdo con ESPN que Sean y Leigh Anne Tuohy habrían engañado al famoso atleta al decirle que lo habían adoptado, cuando en realidad sólo eran sus tutores, lo que les permitía hacer negocios en su nombre, como fue el caso de la famosa cinta.

Del mismo modo, la explica que tanto Sean y Leigh, como sus hijos biológicos, habrían recibido más de 200 mil dólares cada uno luego del estreno de la película, al contrario de Oher, quien no recibió ninguna ganancia.

Al momento, Quinton Aaron, quien interpreta al deportista en "Un sueño posible" se dijo desconsertado al enterarse de la demanda y aseguró que Sandra Bullock sólo hizo su trabajo como actriz, al igual que él.

“Vivimos en una época en la que las personas están empeñadas en culpar a las personas y simplemente están arrojando cosas que están mal. Es como decir ‘Vamos a arrojar a esta persona a los lobos’”, indicó el actor. “Sandra no hizo nada malo. Esa es mi chica y está pasando por un momento muy difícil en este momento. Realmente siento que deberían dejarla en paz y dejar de intentar atacarla”, dijo el actor en entrevista para el diario The New York Post.









