¡Elenco de Glee expone a Lea Michelle y la acusa de "racista"!

La exprotagonista de Glee, Lea Michelle se metió en tremendo lió en sus redes sociales por protestar contra la muerte de George Floyd.

Todo iba bien y parecía una artista más que apoyaba este crimen de odio, tema por el que se han desatado varias protestas en Estados Unidos.

“George Floyd no merecía esto. Este no fue un incidente aislado. Debe detenerse”, escribo la también cantante.

George Floyd did not deserve this. This was not an isolated incident and it must end. #BlackLivesMatter — Lea Michele (@LeaMichele) May 29, 2020

Sin embargo, todo cambió cuando su excompañera de reparto, Samantha Ware, actriz afroamericana la acusó de hipócrita y la tacho de ser una persona racista.

“Recuerdas cuando convertiste mi primer trabajo de televisión en un infierno? Porque yo nunca lo olvidaré. Creo recordar que dijiste a todo el mundo que si tuvieras la oportunidad te cagarías en mi peluca. Entre otras microtraumáticas agresiones que hicieran que me cuestionara mi carrera en Hollywood”, puso Ware en respuesta el tuit de Lea.

LMAO REMEMBER WHEN YOU MADE MY FIRST TELEVISON GIG A LIVING HELL?!?! CAUSE ILL NEVER FORGET. I BELIEVE YOU TOLD EVERYONE THAT IF TOU HAD THE OPPORTUNITY YOU WOULD “SHIT IN MY WIG!” AMONGST OTHER TRAUMATIC MICROAGRESSIONS THAT MADE ME QUESTION A CAREER IN HOLLYWOOD... https://t.co/RkcaMBmtDA — SAMEYAAAAAA (@Sammie_Ware) June 2, 2020

Tras su fuerte declaración, hubo compañeros de Glee que por medio de tuits confirmaron lo dicho por Ware y le dieron su apoyo.

Dabier Snell, quien apareció en un episodio de la serie, recordó que el abuso y control de la protagonista era tanto que ella no le permitía sentarse en la mesa con los demás actores.

GIRL YOU WOULDNT LET ME SIT AT THE TABLE WITH THE OTHER CAST MEMBERS CAUSE “I DIDNT BELONG THERE” FUCK YOU LEA https://t.co/s4NoLdtqRs — Dabier (@OfficialDabier) June 2, 2020

Por su parte, Amber Riley, Alex Newell confirmaron confirmando que Lea creó una cultura racista y abusiva hacia los actores que tenían menos tiempo que ella en el show.

Esta no es la primera vez que Lea está en medio del huracán pues la han señalado de tener un "carácter poco amable".

https://t.co/80ohlWM4Yd pic.twitter.com/tcfQyhgiGP — Alex Newell (@thealexnewell) June 2, 2020 pic.twitter.com/mgq6Vtcmgm — Amber Patrice Riley (@MsAmberPRiley) June 2, 2020

Naya Rivera, quien interpretó a Santana en la misma serie, ya había dejado entrever que Lea no era la niña tierna y dulce que prometía ser.

