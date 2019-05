“La vida nos vuelve a sorprender”, retiran a Sara Carbonero tumor en ovario

Iker Casillas y su esposa Sara Carbonero pasan por días tormentosos para su familia: primero fue el infarto que sufrió el futbolista y ahora la periodista revela que tiene cáncer en uno de sus ovarios, por el que fue sometida a una operación.

“Cuando aún no nos habíamos recuperado de un susto, la vida nos ha vuelto a sorprender. Esta vez me ha tocado a mí, esa dichosa palabra de 6 letras que todavía me cuesta escribir”, expresó en su cuenta de Instagram.

Indicó que tras la intervención quirúrgica para retirarle el tumor, está en tratamiento y esperanzada de que pasarán esta difícil prueba para tener un final feliz.

“Afortunadamente lo hemos pillado muy a tiempo pero todavía me quedan unos meses de lucha mientras sigo el tratamiento correspondiente. Estoy tranquila y con la confianza de que todo va a salir bien”.

Asimismo, pidió a la prensa respeto y comprensión “en estos momentos tan difíciles y delicados para mí y mi familia”. Recordemos que la pareja tiene dos hijos, Martín y Luka.

“Un mar tranquilo nunca hizo un buen marinero”, escribió Iker en la publicación de su esposa, quien hizo el anuncio un día después del cumpleaños número 38 del portero de Porto en la Liga portuguesa.

Casillas, excapitán del Real Madrid y de la selección española, es considerado uno de los mejores porteros de la historia del futbol mundial y se recupera del infarto que sufrió hace tres semanas.

