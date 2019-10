Sarita dedica emotivo mensaje a su papá José José tras ser sepultado

Sara Sosa Salazar, hija menor del cantante José José, dedicó un emotivo mensaje a su padre luego de que fue sepultado en el Panteón Francés, en la Ciudad de México.

A través de redes sociales, Sarita publicó una fotografía en donde aparecen ella y El Príncipe de la Canción, la cual compartió con el siguiente mensaje:

"Hoy brilla una estrella allá en el firmamento,

tu Luz no se apagará y brillará en todo momento.

Tus huellas quedarán marcadas en este bendito suelo,

ahora junto con los abuelos cantas en el reino de los cielos.

Ahora serás ese ángel que siempre estará conmigo,

y mi corazón siempre estará contigo.

Se que me cuidas y me bendices de arriba,

tú nunca morirás mientras tu voz siga viva.

Aún veo tu reflejo cuando me veo en el espejo,

Y hoy que estás tan lejos quien me dará consejos.

A tu lado aprendí a pintar mis días grises,

Tuvimos días duros y también días felices.

Siempre serás el amor de mi vida,

No te imaginas cuanto me dolió esta despedida.

He tenido días de angustia y dolor,

Pero también la felicidad que estas en un lugar mejor.

Y no voy a negar que me he llenado de temor,

Pero gracias a ti aprendí a ser un gladiador.

La promesa que te hice créeme que fue sincera,

Me preparaste papá para enfrentar el mundo afuera.

Pero nunca estuve lista para el día en que te fueras,

Cuando olvido quien soy tu me recuerdas quien tu eras".

Ver esta publicación en Instagram Hoy brilla una estrella allá en el firmamento, tu Luz no se apagará y brillará en todo momento. Tus huellas quedarán marcadas en este bendito suelo, ahora junto con los abuelos cantas en el reino de los cielos. Ahora serás ese ángel que siempre estará conmigo, y mi corazón siempre estará contigo. Se que me cuidas y me bendices de arriba, tú nunca morirás mientras tu voz siga viva. Aún veo tu reflejo cuando me veo en el espejo, Y hoy que estás tan lejos quien me dará consejos. A tu lado aprendí a pintar mis días grises, Tuvimos días duros y también días felices. Siempre serás el amor de mi vida, No te imaginas cuanto me dolió esta despedida. He tenido días de angustia y dolor, Pero también la felicidad que estas en un lugar mejor. Y no voy a negar que me he llenado de temor, Pero gracias a ti aprendí a ser un gladiador. La promesa que te hice créeme que fue sincera, Me preparaste papá para enfrentar el mundo afuera. Pero nunca estuve lista para el día en que te fueras, Cuando olvido quien soy tu me recuerdas quien tu eras. 💛 Una publicación compartida por Sara Sosa (@sari_oficial) el 9 de Oct de 2019 a las 2:13 PDT

Sarita Sosa y los hijos mayores de José José (Marysol y José Joel) se han visto envueltos en la polémica, pues los días sucesivos a la muerte del cantante, a finales de septiembre, fueron toda una telenovela por el circo mediático en México y en Estados Unidos debido a la disputa por los restos del cantante.

Finalmente, la mitad de las cenizas se quedaron en Miami junto a la viuda del cantante, la cubana Sara Salazar, y la hija de ambos, Sarita Sosa, que está radicada en Homestead, Miami, y quien además cuidó de José José el último año y medio de su vida.

Ver esta publicación en Instagram Gracias a Dios estamos unidos por papá. Gracias familia por su paciencia. Los mantenemos informados. Que ¡Viva El Príncipe! 💙 Una publicación compartida por Sara Sosa (@sari_oficial) el 2 de Oct de 2019 a las 9:34 PDT

La otra mitad finalmente llegó a México, donde después del homenaje en Bellas Artes fueron trasladadas a la Basílica de Guadalupe, donde se celebró una misa.

Luego, se realizó un recorrido por el Parque de la China de la colonia Clavería, donde vivió El Príncipe de la Canción, y finalmente las cenizas del cantante fueron sepultadas en el Panteón Francés.

Checa la galería aquí ⬇