Lo que te faltó fue empatía: Sasha Sokol arremete contra Yordi por entrevista a Luis de Llano

La cantante Sasha Sokol arremetió contra Yordi, luego de que, en entrevista con Adela Micha, declarara que lo sucedido en su conversación con Luis de Llano fue un descuido derivado de su falta de experiencia.

"Yordi, no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas", escribió en su Twitter.

El conductor escuchó sin interferir cómo de Llano relató su relación con la ex Timbiriche cuando ella tenía solamente 14 años, lo cual fue duramente criticado, principalmente por la propia cantante.

Ahora, Yordi aceptó su falta de tacto ante un tema delicado, el cual, dijo, considera importante y pudo haber trabajado con más cuidado, pero se lo atribuyó a su inexperiencia.

“Nunca estoy buscando lastimar a gente (...), pero lamentablemente en esa situación había dos involucrados de una relación que yo no conocía al 100 por ciento y que pude haber trabajado con más cuidado. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante”.

Sin embargo, Sokol no aceptó la excusa de Yordi y aseguró que en esos momentos no le importó lo que pudiera sentir ella.

“Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde “¿ah, sólo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?”.

En cambio, lo único que le interesaba eran las vistas que tendría su video en las plataformas donde el conductor publica sus entrevistas.

“Mientras hacías esas preguntas pensabas en el rating que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú no la tuviste”, finalizó la cantante.

Mientras que Yordi aseguró que derivado de la experiencia aprendió y entendió las razones por las que el público vio negativamente su entrevista por la que considera dos personas resultaron lastimadas.