Scarlett Johansson recuerda su matrimonio con Ryan Reynolds; ¿qué dijo sobre el actor?

Black Lively y Ryan Reynolds son una de las parejas más sólidas de Hollywood y una de las favoritas del público con 11 años de matrimonio y cuatro bellos hijos.

Sin embargo, tiempo atrás, por ahí del 2008, la historia era muy diferente, pues en aquel entonces el actor estaba casado con Scarlett Johansson y ha sido justo la misma actriz quien recordó su matrimonio con el protagonista de Deadpool.

¿Qué dijo Scarlett Johansson sobre Ryan Reynolds?

Fue gracias al podcast de Gwyneth Paltrow, conocido como "Goop", donde la intérprete de Black Widow habló en breve sobre Reynolds.

Durante su plática, donde sus matrimonios actuales salieron a relucir, Paltrow le dijo a Johansson, que no recordaba que había estado casada con el artista.

"¡Olvidé que estuviste casada con Ryan Reynolds!", dijo Gwyneth.

"Sí, no estuvimos casados mucho tiempo", recordó Scarlett. a lo que Paltrow respondió: "¡Todavía cuenta! Amamos a Ryan Reynolds en nuestra casa".

A lo que Scarlett aseguró: "es un buen tipo" para luego empezar a hablar sobre su actual esposo Colin Jost, con el que lleva casada desde 2020.

Lo anterior, le dio la oportunidad de hablar sobre la nueva etapa que ahora está viviendo, donde la madurez ha sido vital para que su matrimonio funcione pues señala que antes no sabía lo que quería.

"No sabía lo que quería o necesitaba de otra persona. Nunca me di cuenta de que 'Oh, es realmente importante para mí, necesito estar con una persona compasiva'. Esa es una característica fundamental que tiene que estar ahí", declaró Johansson.

Asimismo, destacó el hecho de que en la actualidad ya sabe reconocer lo que para ella es importante en una pareja.

"Creo que entender cuáles son esas cosas fundamentales que necesitas en una pareja es imprescindible para la longevidad. Creo que identificar esas cosas me cambió las reglas del juego", concluyó.

¿Cuánto duró el matrimonio de Scarlett con Ryan Reynolds?

Fue en 2008 cuando Scarlett Johansson y Ryan Reynolds empezaron a salir, con tan solo 23 años, la artista terminó casándose en secreto con Reynolds, teniendo 3 años de matrimonio.

Sin embargo, fue en 2011 cuando tomaron la decisión de divorciarse en buenos términos, es por ello que hasta la fecha, la actriz de Marvel habla bien sobre su exesposo.

Y aunque nunca han dado detalles sobre su separación, Scarlett declaró en un momento a Vany Fair que uno de los motivos por el que fracasó su matrimonio fue su inmadurez e ignorancia.

"Claramente no entendía el matrimonio. Puede ser que, de alguna manera, tuviera una idea romántica de ello. Ahora estoy en otro punto de mi vida, siento que estoy en una situación en la que puedo tomar decisiones de forma más activa. Estoy mucho más presente que antes", señaló.

Cabe destacar, que la Viuda Negra ha estado casada un total de tres veces, siendo su ahora esposo el cómico Colin Jost, con quien tiene un hijo llamado Cosmo.