Scorpions anuncia dos conciertos más en México

Además de su presentación en el Hell & Heaven en la Ciudad de México, la banda alemana "Scorpions" anunció dos conciertos más en México; el 2 de mayo en Monterrey y 6 de mayo de Guadalajara.

La página oficial de "Scorpions" informó que el show en Monterrey se llevará a cabo en el Auditorio Citibanamex, mientras que el de Guadalajara será en el Auditorio de Telmex.

Scorpions es una de las agrupaciones más longevas y con más éxito en Europa, que sigue ofreciendo conciertos y ha vendido más de 100 millones de copias de sus discos.

La preventa Citibanamex se realizará este 12 y 13 de febrero a través de ticketmaster.

SCORPIONS bringing Crazy World Tour to #MEXICO in 2018! Fan club get exclusive ticket pre-sale 8-FEB at 9am (local).

General on sale 14-FEB: https://t.co/nA0WlJDcVq



2 May 2018 – Monterrey, Mexico (Citibanamex Auditorium)

6 May 2018 – Guadalajara, Mexico (Telmex Auditorium) pic.twitter.com/KGYxNtiuUe — Scorpions (@scorpions) 6 de febrero de 2018

/eds