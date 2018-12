¡Se confirman los rumores! Miley Cyrus publica fotografías de su boda con Liam Hemsworth

Mediante su cuenta de Instagram, la cantante y actriz, Miley Cyrus, compartió unas hermosas fotografías con Liam Hemsworth las cuales confirman que este par de tórtolos contrajeron matrimonio en secreto.

Los rumores se generaron luego de que uno de los amigos de la cantante publicara unas imágenes de esta celebración en donde, sin revelar mucho, se lograba ver a Miley con un vestido blanco y a Liam portando un traje negro a punto de cortar un pastel.



Estas son las fotografías que compartió la cantante ⬇

Ver esta publicación en Instagram 10 years later ..... Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 26 de Dic de 2018 a las 12:49 PST Ver esta publicación en Instagram 12.23.18 Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 26 de Dic de 2018 a las 12:48 PST

Además de esto, Carr el joven cercano a la actriz, compartió un video en el que Hemsworth estaba con sus hermanos tomando un par de bebidas frente a una pared blanca adornada con un par de globos que decía “Mr” y “Mrs” (señor y señora).

Ver esta publicación en Instagram #new video of @LiamHemsworth @chrishemsworth @hemsworthluke and Liam's father at the wedding (rumors) in Nashville 📸 @conrardjackcarr December 23, 2018 Una publicación compartida por Liam Keith Hemsworth Fan (@liamgalehems) el 24 de Dic de 2018 a las 4:15 PST

Las sospechas crecían cada vez más, pero ninguno de los recién casados había confirmado los hechos, hasta que la intérprete de "Malibu" no pudo con la felicidad y reveló el desenlace en imágenes de este romántico momento.

Ver esta publicación en Instagram This is probably our one - millionth kiss .... Una publicación compartida por Miley Cyrus (@mileycyrus) el 26 de Dic de 2018 a las 12:44 PST

A estas fotografías Miley añadió " 10 years later" (10 años después), y en una donde la pareja sale dándose un beso describió "This is probably our one - millionth kiss ...." ( Este es probablemente nuestro millonésimo beso).

Los enamorados se conocieron en 2010 durante las grabaciones de "La última canción", película dirigida por Julie Anne Robinson y desde el 2012 se "dieron el sí".

Ver esta publicación en Instagram #new pic of @liamhemsworth with @mileycyrus, photo from their wedding December 23rd 2018 📸 @katethompsonaust December 26, 2018 Una publicación compartida por Liam Keith Hemsworth Fan (@liamgalehems) el 26 de Dic de 2018 a las 4:04 PST

Sin embargo, dos años más tarde optaron por poner una pausa a su relación, lapso en el que los dos conocieron a más personas, pero su amor fue más grande que al año siguiente regresaron, eso hasta este momento en el que los dos reflejan que "están hechos el uno para el otro".