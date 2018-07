¡Se enamoran de México! Interpol regresa a CDMX para ofrecer conciertos

Interpol regresa nuevamente a la Ciudad de México, esta vez la banda neoyorkina anunció que ofrecerá dos conciertos en agosto para presentar su nuevo disco "Marauder".

En un comunicado la banda informó que México formará parte de su gira de su nuevo álbum "Marauder", e indicó que la fechas programadas son para este 13 y 14 de agosto, en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris.



Los boletos estarán disponibles a partir del 6 de julio a través de Ticketmaster, y sus costos irán desde los 500 pesos hasta los 2 mill 500.



Costos de boletos

Galería $500

Anfiteatro $1500

Primer piso plus $1550

Luneta $2500





Incredibly happy to announce two shows in our second home, Mexico City, this August. Fans on the mailing list will have pre-sale access 48 hours before tickets go on sale, you can still sign up: https://t.co/GLj8qWlI4p pic.twitter.com/obIuVF44gu — Interpol (@Interpol) 3 de julio de 2018

En junio, Paul Banks Sam Fogariano Daniel Kessler, integrantes de Interpol, sorprendieron a fans de México al haber elegido el misterio de la CDMX para presentar su álbum "Marauder".