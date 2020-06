"Se les va a meter por las nalgas", Carmen Salinas se lanza contra incrédulos del Covid-19

La actriz Carmen Salinas causó revuelo luego de que criticó a las personas que no creen en el coronavirus y que señalan que es un invento del gobierno.

A través de redes sociales, Carmen llamó "pendejos" a aquellos que no creen en la pandemia, y a quienes aseguran que un invento les dijo que "seguramente el gobierno lo va a mandar (el virus) al mundo entero".

"Hay cada pendeja y pendejo que todavía aseguran que el pinche coronavirus no existe, que es cosa del gobierno... no mamen seguramente el gobierno lo va a mandar al mundo entero, es un virus que por incrédulos se les va a meter por las nalgas", señaló la actriz en Twitter.

Esta no es la primera vez que Carmen Salinas causa polémica, pues en marzo pasado la actriz señaló que el coronavirus en China era un castigo por "andar comiendo perritos".

"Cómo me voy a burlar de una enfermedad tan horrible, es lo que les está pasando a los chinitos por andar comiendo perritos, se comen a los perritos y a los gatitos, no juegues. Por eso les dio esa enfermedad, no los castigó Dios, la vida los castigó por andar de tragones, tragándose eso", señaló Carmen Salinas en entrevista con Sale el Sol.

Y tras ello la Embajada de China en México indicó en un comunicado que las declaraciones de la actriz eran racistas y revelaban "falta de conocimientos básicos e ignorancia".

"El termino racista 'chinito' que apareció en el siglo XIX fue abandonado por la historia y ha sido mencionado nuevamente en el siglo XXI en el marco de una sociedad abierta, plural y globalizada", señaló la Embajada de China.

Asimismo, solicitó a Carmen Salinas que ofreciera una disculpa pública por los comentarios. "El discurso de la señora Carmen Salinas revela falta de conocimientos básicos e ignorancia. Nos oponemos firmemente a sus comentarios, solicitamos que enmiende su error y ofrezca una disculpa púbica".

Posteriormente, la actriz se disculpó a través de redes sociales, aseguró que nunca fue su intención dañar a nadie y se comprometió a que esta situación no se repetiría.

"Entiendo que en estos momentos en el que mundo enfrenta una amenaza tan grande, en nada ayudan palabras que ciertamente ofenden y señalan sin razón (...) mi arrepentimiento es sincero, por lo que me comprometo además a no repetir esta situación", indicó Carmen Salinas.