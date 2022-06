Selena Gómez habla de su ruptura con Justin Bieber y confiesa su mayor lección

El romance entre Selena Gomez y Justin Bieber quedó en el pasado, pues ambas celebridades ya superaron los conflictos, pero siempre hay algo que aprender y la cantante confesó la lección que le dejó su experiencia dentro de ese noviazgo.

Durante su relación con Bieber, la cual tuvo rupturas intermitentes, la estrella de Disney hizo pocas declaraciones respecto a cómo le afectaba su enamoramiento, pero durante una entrevista con The Hollywood Reporter, habló abiertamente de sus sentimientos ahora que está en una nueva etapa de su vida.

Puedes leer también: De Antología a Días de Enero: las canciones que Shakira dedicó a sus ex y todos cantamos

Selena se sentía mal por la ruptura, pero dentro de todo, lo que comenzó a cuestionarse es qué sucedería con su carrera artística, pues no se sentía bien para seguir.

“Me quedé cuestionando mi carrera, pensando a dónde iría y qué iba a pasar después”.

Pero eso no era lo único que le pasaba en ese momento, ya que también atravesaba por graves problemas de salud. Fue diagnosticada de Lupus y sus riñones no funcionaban bien, por lo que tuvo que recibir un trasplante; la cantante pasaba por un momento difícil.

No tolero que me falten al respeto

La protagonista de Los Hechiceros de Waverly Place confesó que ahora viéndolo en retrospectiva, su relación con Bieber fue buena para ella y la ayudó a forjar su carácter.

OMG! Belinda ni se inmutó por filtración de Nodal y compartió un video con ¿nuevo galán?

“La relación me hizo desarrollar un carácter en donde no tolero tonterías ni que me falten al respeto de ninguna manera. Estoy muy orgullosa de la persona que soy ahora”.

Selena y Justin mantuvieron un noviazgo desde el 2010, con altas y bajas, hasta que se dio por terminada luego de que el cantante le pidiera matrimonio a la modelo Hailey Bieber poco tiempo después de la separación con Gómez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Selena Gomez (@selenagomez)

Selena no siempre habla de sus romances, pero se ha mantenido abierta con sus fans en redes sociales, donde expresa cómo se ha desarrollado después de las malas experiencias por las que ha pasado.

Se ha mostrado a una mujer segura de sí misma, consciente de su valor como persona y saliendo adelante con su enfermedad, con mensajes para alentar a los demás a superar sus inseguridades.