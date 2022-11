Pensé suicidarme: Selena Gómez confiesa los duros momentos sobre su bipolaridad

Selena Gomez constantemente habla con sus fans sobre sus padecimientos y comparte sus puntos de vista respecto a temas que podrían ser incómodos para la audiencia, sin embargo, durante una entrevista reveló un aspecto muy íntimo sobre su estabilidad emocional.

En declaraciones para la revista Rolling Stone, la también actriz reveló detalles sobre su trastorno bipolar, el cual, ocasionó que tuviera que ser hospitalizada en diferentes centros de salud.

“Empecé a vivir el momento más oscuro cuando llegué a los 20 años. Empecé a sentir que ya no tenía el control de lo que sentía, no sabía si lo que me estaba pasando era muy bueno o muy malo", declaró Gomez, quien actualmente tiene 30 años.

Debido a la cantidad de medicamentos que debía consumir, dijo, llegó a sentir que era otra persona, dejó de reconocerse y, aunque su tratamiento debía ayudarla a mejorar, solamente la orilló a pensar en dejar de existir.

"Pensé que el mundo hubiera sido mejor si yo no hubiera estado allí", declaró Selena en un momento donde quiso “abrir su corazón”.

En 2018, la cantante tuvo una especie de colapso emocional que derivó en la hospitalización, en ese momento supo de su padecimiento.

¿Romper con Justin Bieber empeoró su salud mental?

Cuando Justin Bieber y Selena Gomez terminaron su romance, muchos de los fans comenzaron a enfocarse principalmente en el daño que supuestamente había causado Halley Bieber en la salud mental de la exestrella de Disney.

Según los fanáticos, la modelo no respetó la relación de los cantantes y fue la culpable de la ruptura, pero ya en varias ocasiones, tanto la modelo como la cantante, han desmentido esta versión asegurando que la audiencia no conoce la realidad de los hechos.

Selena Gomez lanza su documental My Mind & Me

Con el estrenos de sus canciones, se presentó también el documental de Selena Gomez en Apple TV+ titulado My Mind & Me

Dirigida por Alek Keshishian, la película sigue a la actriz durante los seis años de su vida donde tuvo que lidiar con el lupus, la depresión, ansiedad y otros padecimientos.

Uno de los momentos más complicados fue cuando recibió su diagnóstico de trastorno bipolar derivado de un episodio de psicosis donde Selena declaró haber escuchado voces y experimentar paranoia.

“Me costó mucho trabajo aceptar que era bipolar, pero tuve que aprender a lidiar con eso porque era algo que no iba a desaparecer”, expresó.

También reveló para la revista Variety que ha compuesto aproximadamente 24 canciones para su próximo álbum que se estrenará “con suerte, el próximo año”, posiblemente seguida de una gira.